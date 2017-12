Hudobný pioniersky tábor pre dospelých na jazere Zemník

BRATISLAVA 1. júla (SITA) - K letným hudobným festivalom sa v piatok a v sobotu pridá bratislavské podujatie Havana Big Day Out. Akcia, ktorú jej organizátori označili ako pioniersky tábor pre dospelých ...

1. júl 2004 o 12:14 SITA

BRATISLAVA 1. júla (SITA) - K letným hudobným festivalom sa v piatok a v sobotu pridá bratislavské podujatie Havana Big Day Out. Akcia, ktorú jej organizátori označili ako pioniersky tábor pre dospelých sa uskutoční pri jazere Malý Zemník a okrem tanečnej zábavy ponúkne aj šport. Program pri jazere tri kilometre od Bratislavy vedľa petržalskej hrádze, sa začne v piatok o 17:00 a jeho návštevníci sa môžu tešiť popri hudbe aj na športové hry a na exotické občerstvenie v štyroch baroch a jedlá na grile. Ako pre agentúru SITA povedal spoluorganizátor akcie Braňo Zimmermann, piatkový večer a noc sa ponesie najmä v rytmoch tanečného house a latino hudby. Sobota je venovaná viac živým hudobným vystúpeniam funkových skupín, ale na svoje si prídu aj fanúšikovia nu jazzu, hip hopu a soulu.

Piatkový program privíta na dvoch pódiách takmer výlučne houseových dídžejov. Slovenskí dídžeji ako Pappi, Lapsus Collective, Félix, Hendrix a Martin Jendek začnú hrať od 21:00. Od polnoci až do piatej rána sa na hlavnom pódiu predstavia českí hostia - 100upa & live saxo show a DJ Neo, populárny český producent a remixér, ktorý exkluzívne predvedie svoj nový album. Sobotňajší hudobný program sa začne okolo 19:00, no už od 10:00 sú pre návštevníkov Havana Big Day Out pripravené športové akcie. Podľa Zimmermanna ponúknu táborovú olympiádu v plážovom volejbale, stolnom futbale, bedmintone a opaľovaní, no aj exhibície v hádzaní lietajúcim tanierom, frisbee. Na sobotňajšie športové akcie je vstup zdarma a ich víťazov čakajú okolo 18:00 zaujímavé ceny. Hviezda podujatia, 11-členná slovenská funková kapela A-conto vystúpi v sobotu od 21:00 na hlavnom pódiu. Vystrieda ich časť zostavy skupiny Barflies - Oskar Rózsa a Ľuboš "Umelec" Priehradník. Druhé pódium bude od polnoci patriť známemu dídžejovi Dávidovi zo Senca a jeho hip hopovým, džezovým a funkovým rytmom.

Návštevníci Havana Big Day Out môžu v okolí jazera Malý Zemník stanovať a k dispozícii bude i parkovisko. Lístky na večerný program sa budú predávať aj na mieste. Festivaloví návštevníci v pionierskej rovnošate majú vstup voľný. Podrobný program a mapa miesta festivalu sú zverejnené na internetovej adrese www.pionierskytabor.sk.