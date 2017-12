Záver týždňa patrí hudobným festivalom na jazerách

BRATISLAVA 1. júla (SITA) - Záver týždňa sa na populárnych jazerách a vodných nádržiach Slovenska ponesie v znamení hudobných festivalov. Piatok a sobota sú pre hudbu vyhradené na Domaši (Vranov nad Topľou), ...

1. júl 2004 o 16:02 SITA

BRATISLAVA 1. júla (SITA) - Záver týždňa sa na populárnych jazerách a vodných nádržiach Slovenska ponesie v znamení hudobných festivalov. Piatok a sobota sú pre hudbu vyhradené na Domaši (Vranov nad Topľou), na seneckých Slnečných jazerách a na Zelenej vode (Nové Mesto nad Váhom). Rockové legendy privíta od piatkového poobedia až do skorého nedeľného rána senecký Masters of Rock. Medzi hviezdami akcie bude aj švédska Europe, nemecká hardrocková klasika Helloween, českí hostia Olympic, Tri sestry a Divokej Bill a slovenská kapela Desmod. Podrobný program rockového festivalu je zverejnený na internetovej adrese www.mastersofrock.sk.

Domaša fest na Domaši v rekreačnej oblasti Eva - Holčíkovce ponúkne v piatok a sobotu vždy od 15:00 až do polnoci viac ako 20 interpretov, známe slovenské skupiny a zaujímavé hudobné formácie z regiónu. V piatok by mala vystúpiť nová hviezda slovenskej hudby Zuzana Smatanová či skupiny Le Payaco a Chiki liki tu-a. Hviezdami soboty budú kapely Nocadeň, Desmod a Horkýže Slíže. Na Domaša feste návštevníkov čakajú aj autogramiády so známymi hokejistami Janom Lašákom, Richardom Staňom a ďalší program, ktorý je dostupný na internete www.domasafest.sk. Súťažiť sa bude zájazdy do Egypta, ale aj o najkrajší zadok Domaše.

Hviezdy svetového mena ponúkne v piatok a v sobotu Topvar Rock Fest na Zelenej vode (Nové Mesto nad Váhom). Areál Ardey privíta 44 skupín a interpretov, ťahákmi sú britskí hostia Uriah Heep a Suzi Quatro. Fanúšikov tvrdších hudobných tónov má potešiť český Kabát. Popri rockovej hudbe festival ponúkne na druhom pódiu aj tzv. alternatívne hudobné žánre. Dvojdňový maratón hudby otvorí v piatok o 13:30 skupina The Všetko. Uriah Heep by mal vystúpiť v piatok po 21:00, hodinu pred polnocou začne hrať Kabát. Prvý deň bude patriť aj Pehe, No Name, českej kapele Kryštof a ďalším. Priaznivcov alternatívnej scény čaká v piatok slovenská formácia B3, DJ Color Rich z Veľkej Británie a Eddy z Peru. Sobotné prebudenie na Zelenej vode zabezpečia od 13:00 slovenské a české skupiny, krátko pred 23:00 vystúpi Suzi Quatro a po polnoci scénu obsadí Iné Kafe a Chiki liku tu-a. Na alternatívnom pódiu v sobotu vystúpi domáci Puding pani Elvisovej a Veneer, no i Tom Wieland z Nemecka. Podrobný program festivalu ponúka internetová adresa www.topvarrockfest.sk.