Gloria Estefanová sa pripravuje na rozlúčkové turné, avšak s hudbou sa nelúči

Miami 1. júla (TASR) - Nekorunová kráľovná latinopopu Gloria Estefanová (47) sa pripravuje na rozlúčkové koncertné turné, avšak s hudobnou scénou sa ani ...

1. júl 2004 o 18:00 TASR

Miami 1. júla (TASR) - Nekorunová kráľovná latinopopu Gloria Estefanová (47) sa pripravuje na rozlúčkové koncertné turné, avšak s hudobnou scénou sa ani zďaleka nelúči.

Ako prezradila na seba umelkyňa, ktorá si v roku 1990 pri nehode koncertného mikrobusu iba s veľkým šťastím neprivodila zranenia s trvalými následkami, najšťastnejšou je pri kreatívnej práci v nahrávacom štúdiu, ktorej sa mieni venovať aj naďalej.

Koncertné "šnúry" patrili pre speváčku vždy medzi záležitosti, ku ktorým sa napriek mimoriadnemu ohlasu fanúšikov odhodlávala len ťažko. "Cítim sa lepšie v kruhu najbližších, detí a manžela," tvrdí Gloria Estefanová.

Niekdajšia opora legendárnej formácie Miami Sound Machine koketuje v súčasnosti so strieborným plátnom, konkrétne s možnosťou stvárniť vo filmovej biografii legendárnu speváčku Connie Francisovú.

Navyše má v myšlienkach pripravený koncept knižnej autobiografie, ktorú by chcela napísať sama, aby sa mohla o vlastné myšlienky podeliť sama priamo s čitateľmi.

Rozlúčkové koncertnú turné pod názvom Live and Re-Wrapped Tour začne speváčka 30. júla v texaskom meste Hidalgo, vyvrcholenie seriálu 27 koncertov v amerických mestách je naplánované na 25. septembra do Miami. Speváčka by sa však veľmi rada rozlúčila aj so svojimi početnými priaznivcami v Európe, Ázii a Latinskej Amerike.