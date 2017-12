Festival Masters of Rock prichádza do Senca

BRATISLAVA - Heavymetalové legendy osemdesiatych rokov prichádzajú na Slovensko. Na Slnečných jazerách v Senci sa dnes a zajtra v rámci medzinárodného festivalu Masters of Rock predstavia švédski popmetaloví Europe a nemeckí speedmetalisti Helloween.

2. júl 2004 o 9:00

Europe sa predstavia dnes v noci v rámci svojho comebackového svetového turné. Ešte si spomínate na ich veľké hity ako The Final Countdown, Rock the Night alebo Carrie? Určite budú v repertoári tejto skupiny, ktorá v súčasnosti vydáva výberový album Rock The Night The very Best of Europe. Po nich si zahrajú aj fínski Stratovarius.

Zajtrajší večer bude patriť priekopníkom speedmetalu, nemeckým Helloween, ktorí prichádzajú v rámci turné Rabbits On The Run Tour zo susedného Česka. Medzi ich najznámejšie hity patrí Future World, Dr. Stein, Eagle Fly Free alebo Keeper Of The Seven Keys.

Okrem nich sa v Senci predstaví aj špička českej scény: Olympic, Arakain, Tři sestry, Divokej Bill, Vypsaná fixa, Wohnout, Fleret alebo Kurtizány z 25 Avenue. Dohromady na Masters of Rock predstavia skupiny zo siedmich krajín sveta, vrátane nemeckých Pink Cream 69 a In Extremo alebo fínskych The 69 Eyes.

Na návštevníkov čaká množstvo bufetov a suveníry, za mierny poplatok bude k dispozícii plne vybavený Senecký camp a kvalitné hygienické zariadenia. Prichystané sú aj autogramiády so zahraničnými aj slovenskými účinkujúcimi.

Festival Masters of Rock sa vôbec prvýkrát koná na Slovensku a má ambíciu sa zaradiť medzi najväčšie európske festivaly. Cena dvojdňovej permanentky je 650 korún, jednodňovej vstupenky 550 korún. Na mieste sa cena zvýši o 50 korún. (peb)