Opatovský: Nasledujúci album bude live

2. júl 2004 o 15:30 TASR

Bratislava 2. júla (TASR) - Do milovaného Japonska sa o niekoľko dní opäť vráti spevák Robo Opatovský, ktorý v týchto dňoch finišuje turné po slovenských kluboch.

S koncertnou šnúrou, ktorá odštartovala na konci apríla v Banskej Bystrici a zazneli na nej skladby z najnovšieho albumu Prílev energie, ale aj osvedčené Single ako Natália, Sen či Bolo to tak dávno je Robo veľmi spokojný a malo pre neho obrovský význam. Celkovo odohral 22 koncertov, tri musel pre chorobu zrušiť, no presunul ich na august. "Klubová atmosfére je veľmi fajn. Je to v podstate test muzikanta. Človek má bližší kontakt s publikom. Čo ma teší je, že som zaznamenal veľmi pozitívne a uznanlivé reakcie," hovorí s tým, že zopár vystúpení ho naozaj milo prekvapilo. "Stalo sa mi, že ľudia tancovali aj na stoloch, čo by som nikdy nepredpokladal." Milú skúsenosť mu pripravilo aj mesto Ružomberok. Ako tvrdí: "Sú tam naozaj krásne baby." Počas turné si Robo porozumel aj s členmi svojej sprievodnej skupiny, teda s basgitaristom Viktorom Hidweghym, bubeníkom Marekom Rusekom, gitaristom Jožkom Engererom a klávesákom Petrom Kočišom. "Dobre sme sa zohrali a padlo rozhodnutie, že nasledujúci album budeme nahrávať live," hovorí. Do štúdia by sa mali zatvoriť v januári po uvedení posledného singlu Láska, ktorú v pôvodnom znení naspieval Marcel Palonder. "Som zvedavý ako na ňu budú ľudia reagovať, je to moja prvá a posledná coververzia, chcem sa prezentovať vlastnou tvorbou. Ale na túto ma oslovil Gabo Dušík," vysvetľuje.

Do Japonska sa Robo vráti už po štvrtýkrát. "Vždy, keď tam idem, hovorím si, že je to naposledy. Som ale v kontakte s kamarátmi, ktorých tam mám," s úsmevom tvrdí spevák, ktorého tohtoročným cieľom bude Tokyo a Fukuoka. "Mám tam kde bývať, nemusím si platiť drahé hotely a hlavne mi moji známi ukážu aj ďalšie miesta, kde som ešte nebol. Teším sa, bude to príjemná dovolenka a načerpám sily na jesenné turné."