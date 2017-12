"Hitchcock" hipohopu sľubuje ďalšie prekvapenia

Los Angeles 22. novembra (TASR) - Narodil sa v posledný októbrový deň, teda na sviatok duchov Halloween 1974 a jeho krstné meno je Michael. Rapera z ...

22. nov 2001 o 13:43 TASR

Los Angeles 22. novembra (TASR) - Narodil sa v posledný októbrový deň, teda na sviatok duchov Halloween 1974 a jeho krstné meno je Michael. Rapera z Los Angeles, ktorý sa označuje za "Hitchcocka" hiphopu a ktorý je veľkým fanúšikom filmových hororov, považujú znalci scény za jedného zo špičkových predstaviteľov hororcoru. Umelecké meno si Mykill Miers (27) nezvolil náhodne.

V slávnych filmových hororoch s názvom Halloween figuruje totiž vraždiaci maniak, ktorý s nožom v ruke naháňa a likviduje svoje obete. Michael Myers je meno tejto filmovej postavy, vďaka ktorej sa preslávil John Carpenter, režisér prvého z týchto filmov, scenárista a autor filmovej hudby, ktorá znie aj v pokračovaniach príbehu zaradeného v uplynulých týždňoch opätovne do programu českej televíznej spoločnosti Nova.

Mykill Miers začal hiphopovú kariéru už koncom 80. rokov ako člen Top Billin' DJs, neskôr sa nechal inšpirovať známymi osobnosťami žánru, medzi ktorými figurovali aj Slick Rick alebo Ice Cube. "Prestup" do nového umeleckého prostredia a šťastná zhoda okolností mu pomohli presadiť sa na americkej scéne.

Jeden z jeho kolegov - Voodoo - ho požiadal, aby mu robil spoločnosť pri vystúpení v slávnej rozhlasovej relácii World Famous Wake Up Show. Keď ho moderátori relácie požiadali, aby si zarapoval, nenechal sa dva razy prosiť a jeho debut v éteri mal mimoriadny ohlas, takže v spomínanej show sa stal častým hosťom.

Mykill Miers vydal vlani na etikete Groove Attack debutový album It's Been A Long Time. Vysoký kredit, ktorý si ním získal, suverénne potvrdil najnovšou, takmer hodinovou zbierkou nahrávok pod názvom The Second Coming. Album pripomína "lyrické besnenie" so silnou vokálnou prítomnosťou protagonistu, ktorý si však napriek vražedným názvom jednotlivých opusov nevyberá rukojemníkov.

"Tento druh rapu je, prirodzene, mojou silnou stránkou. Zďaleka to však nie je všetko, čo môžem ponúknuť. Však len vyčkajte!" tvrdí Mykill Miers.