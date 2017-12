Zahraničnou hviezdou galavečera Slávik 2001 bude formácia Right Said Fred

22. nov 2001 o 13:48 TASR

Bratislava 22. novembra (TASR) - Zahraničnou hviezdou slávnostného vyhlásenia ankety Slávik 2001 bude v sobotu 24. novembra britská formácia Right Said Fred, ktorá sa v minulosti preslávila hitom Iďm Too Sexy a v súčasnosti boduje v hitparádach s novým albumom.

TASR to dnes potvrdil Július Kuruc z Produkčného domu Forza s tým, že prekvapením galaprogramu by mal byť aj ďalší zahraničný hosť. Jeho meno síce zatiaľ neprezradil, ale ako dodal, ide o súčasný najväčší tínedžerský idol z východnej Európy. Treťou zahraničnou "star", ktorá dodá večeru medzinárodný lesk, bude česká skupina Olympic.

Anketu Slávik 2001 o najobľúbenejších interpretov slovenskej populárnej hudby odštartovali 9. októbra Produkčný dom Forza v spolupráci s agentúrou Oklamčák production a TV Markíza. Víťazov štvrtého ročníka ankety vyhlásia v sobotu v bratislavskom Istropolise, v priamom prenose TV Markíza, v kategóriách spevák, speváčka a skupina, Objav roka, Skokan roka, Rádioslávik.

Minulý rok si "palmy víťazstva" v hlavných kategóriách odniesli skupina Elán, Jana Kirschnerová a Jožo Ráž. Víťazom kategórie Skokan roku 2000 sa stala formácia Iné Kafe, Rádioslávikom skupina Elán a Objavom roka spevák Robo Papp.

