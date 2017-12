Bývalá popová hviezda dostala sedem rokov za sexuálne zneužívanie detí

22. nov 2001 o 14:41 TASR

Londýne 22. novembra (TASR) - Trest vo výške sedem rokov väzenia, ktorý v stredu vymeral londýnsky súd kedysi veľmi populárnemu spevákovi 60. a 70 rokov Jonathanovi Kingovi za sexuálne zneužívanie detí, dnes rozoberá britská tlač.

Podľa Independentu rozsudok, podľa ktorého King sexuálne zneužíval päť chlapcov vo veku 14 až 16 rokov, šokoval hudobný priemysel. Ide totiž o muža, ktorý kedysi predal 4,5 milióna albumov, bol jedným z významných šéfov hudobnej spoločnosti a organizoval odovzdávanie britských hudobných cien, pripomína Independent.

King využil svoju slávu a v rokoch 1983 až 1987 vlákal päť školákov do svojho luxusného domu, kde ich sexuálne zneužíval. Päťdesiatšesťročný muž, ktorého pravé meno je Kenneth George King, sa chce proti rozsudku odvolať.

King odštartoval svoju kariéru v pop hudbe hitom Everyone's Gone To The Moon ešte ako študent na univerzite v Cambridge. Ako 22-ročný sa stal generálnym riaditeľom spoločnosti Decca a o tri roky neskôr si založil vlastnú vydavateľskú firmu.

Polícia má podozrenie, že počas svojej 30-ročnej kariéry zneužil oveľa viac chlapcov. Sám sa totiž priznal, že do svojho domu pozýval tisícky tínedžerov údajne, aby si spravil obraz o tom, čo u mladých letí.