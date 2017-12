Dnešný program vo Východnej prilákal okolo 5 tisíc divákov

3. júl 2004 o 16:26 SITA

VÝCHODNÁ 3. júla (SITA) - Približne 5 tisíc ľudí dnes prilákalo slnečné počasie do Východnej na druhý deň jubilejného 50. ročníka najznámejšieho folklórneho festivalu na Slovensku. Hlavným lákadlom dnešného bude programu bude SĽUK so svojou hudobno- tanečnou šou Cirkus svet. Pred ním však vystúpia viaceré menšie amatérske súbory takmer zo všetkých kútov Slovenska. Dnešný program sa začal slávnostným sprievodom do ktorého sa zapojila väčšina účinkujúcich a ktorý viedol cez pol Východnej.

Folklórny festival otvoril v piatok prezident SR Ivan Gašparovič, ktorý spolu s manželkou aj napriek chladnému počasiu sledoval folklór aj po polnoci. No zaujalo ho najmä vystúpenie Lúčnice s pásmom Karpaty. Priebeh festivalu je pokojný, polícia však zaznamenala niekoľko drobných vreckových krádeží.

Jubilejný ročník festivalu spoločne pripravili Národné osvetové centrum, Združenie priaznivcov folklórneho festivalu Východná, Obec Východná, Liptovské osvetové stredisko, Liptovský Mikuláš a Folklórna únia na Slovensku. Finančne prispelo ministerstvo kultúry a International Visegrad Fund.