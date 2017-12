Britský herec Hugh Grant vraj sľuboval manželstvo súčasne viacerým ženám

Londýn 3. júla (TASR) - Populárny britský herec Hugh Grant údajne vôbec nie je slušným a dobre vychovaným mladíkom.

4. júl 2004 o 0:06 TASR

Podľa britského časopisu News of the World má Grant až takmer neukojiteľný sexuálny apetít. Uviedla to jeho exmilenka Kasia Komorowiczová, s ktorou sa zoznámil pred štyrmi rokmi. Podľa Poľky Kasie pracujúcej pre OSN v Ženevesa Grant snažil ich pomer udržať v tajnosti, aby súčasne mohol udržiavať intímne styky s herečkou a modelkou Elizabeth Hurleyovou.

Kasia vyhlásila, že Grant ju roky využíval a tvrdil jej, že chce, aby sa stala matkou jeho detí. Nakoniec však nič z toho nebolo a údajne ju surovo odkopol. Podľa poľskej herečky však vrcholom Grantovej nespoľahlivosti bolo to, že takto sa choval súčasne aj k iným ženám.