Lasica a Satinský sa dnes stali čestnými študentmi Univerzity Komenského

Bratislava 22. novembra (TASR) - Titulom Študent honoris causa sa môžu od dnešného dňa hrdiť humoristi Milan Lasica a Július Satinský.

22. nov 2001 o 16:02 TASR

Študentské insígnie - index a stravné lístky osobne prevzali od zástupcov študentskej komory Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v zaplnenej aule univerzity. Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva im titul udelili za ich životné dielo, vďaka ktorému prichádzajú študenti k humornejším myšlienkam už štyri desaťročia.

Stravné lístky ocenil najmä Július Satinský, ktorý dnes už obed s novými spolužiakmi nestihol, lebo sa ponáhľal domov nakŕmiť svoje hladné deti. Milana Lasicu od stravovania v jedálňach počas študentských rokov odradili dukátové buchtičky a pľúcka na smotane. Pridelenie internátu by ho však veľmi potešilo, keďže celé svoje študentské roky závidel spolužiakom, ktorí na študentských domovoch začínali každý večer skúšobné obdobie posedením pri "lahodných nápojoch".

Satinský by ako ďalšieho kandidáta na čestného študenta uvítal "nejakú mladú čučoriedku", no uspokojí sa aj s Michalom Dočolomanským. Obaja herci študovali dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Dokončil ju však iba Lasica.

Za trojmetrový červený šál a zelené šnúrky z vibram ponúkol neznámy študent z pléna Satinskému dvesto korún a skriptá z pohybových hier. Ten to však odmietol, lebo chce počkať na výhodnejšie ponuky. Nový študent Milan dostal už v prvý deň od tajnej ctiteľky lístok s nápisom "Milujem vás", ktorý si starostlivo uschoval do saka. Miesto konania prvej krúžkovice, v ich časoch nazývané ako prískočné, oznámia cez média, no už teraz odhadujú, že by to mohlo byť na Luciu o štvrtej popoludní.

Ako sami povedali, z ich spoločných začiatkov im zostali už len spomienky. V roku 1966 vystupovali vo vtedajšom Dome československo-sovietskeho priateľstva, no žiadne priateľstvá odvtedy neudržujú, čo je aj ťažké, keď už oba štáty neexistujú, dodal Lasica. Na záver študentom prisľúbil, že ako staronový študent a riaditeľ štúdia L+S porozmýšľa nad zvýhodnením vstupného pre študentov.