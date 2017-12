Kim Basingerovú tvrdí, že rozvod ju neobyčajne posilnil

5. júl 2004 o 12:09 TASR

Los Angeles 5. júla (TASR) - Herečka Kim Basingerová (50) vyhlásila, že nie je pripravená na nový vzťah a najlepšie sa cíti utiahnutá v úzadí so svojou dcérkou Ireland. Príčinou jej trpkých slov je rozvod s manželom Alecom Baldwinom (46).

"Keď mám byť úprimná, som rada sama. Mám dcéru a spolu máme svoj malý svet," vyhlásila pre časopis Neue Revue. Herečka, ktorá sa s Baldwinom rozišla po osemročnom manželstve, tvrdí, že je hrdá na to, ako bolestivý rozchod zvládla. Podľa jej slov ju to veľmi posilnilo a posunulo vpred natoľko, že má často problém udržať so sebou krok.

"Rešpektujem čokoľvek, avšak nedokážem vystáť mužov, ktorý sú zahľadení sami do seba. Takíto muži majú tendenciu ženy týrať," dodáva.