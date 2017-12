Jenny Lopezová a Marc Anthony sú vraj pre nový film postrachom

Los Angeles 5. júla (TASR) - Producenti nového filmu speváčky a herečky Jennifer Lopezovej (34) podľa správ nesúhlasili, aby pieseň k filmu naspievala ...

5. júl 2004 o 14:29 TASR

Los Angeles 5. júla (TASR) - Producenti nového filmu speváčky a herečky Jennifer Lopezovej (34) podľa správ nesúhlasili, aby pieseň k filmu naspievala latinodiva so svojím čerstvým manželom Marcom Anthonym. Dôvodom ich rozhodnutia je nepriaznivý fakt, že rozruch okolo ich manželstva by mohol úplne zatieniť celý film. Spoločnosť Miramax preto v súčasnosti hľadá nové duo, ktoré by naspievalo pieseň Shall We Dance?

Podľa slov jedného zo zasvätencov, ani zásnuby s Benom Affleckom filmom Gigli alebo Jersey Girl nepomohli, a rovnako to hrozí aj v tomto prípade. Miramax chce hlavné ohnisko pozornosti sústrediť na film. Objavia sa tu tiež herci Richard Gere a Susan Sarandonová.