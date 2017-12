Hayeková tajne snívala o Brosnanovi

Los Angeles 5. júla (TASR) - Mexická herečka Salma Hayeková (37) vyhlásila, že filmovanie s Piercom Brosnanom (51) bolo splnením jej tínedžerských snov ...

6. júl 2004 o 12:00 TASR

Los Angeles 5. júla (TASR) - Mexická herečka Salma Hayeková (37) vyhlásila, že filmovanie s Piercom Brosnanom (51) bolo splnením jej tínedžerských snov a ešte stále ju priťahuje.

Exotická kráska v súčasnosti so svojím idolom nakrúca film After the Sunset (Po západe slnka). Stvárňujú v ňom zlodejov, ktorí si chcú užívať život a nakoniec padnú do rúk agentovi FBI Woodymu Harrelsonovi.

Podľa jej slov zažili vo filme veľa erotických scén. Romantickej atmosfére však určite pridal aj fakt, že nakrúcanie sa uskutočnilo na Bahamách. Film sa má na filmových plátnach objaviť v novembri.