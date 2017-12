Beckham vraj trpí návalmi plaču

LONDÝN - Na hypnotizéra Paula McKennu sa na radu svokry Jackie Adamsovej obrátil po neúspechu na Eure 2004 v Portugalsku kapitán anglickej futbalovej reprezentácie David Beckham. Príčinou je nespavosť športovca, ktorého v noci navyše opakovane prenasledu

6. júl 2004 o 11:30

David Beckham. FOTO - REUTERS





jú návaly plaču. Opora madridského "bieleho baletu" mala priateľom podľa dnešného vydania Daily Mail povedať: Ja už neviem, kým som. V uplynulých mesiacoch boli bulvárne médiá plné informácií o údajných aférach športového idolu s celým radom atraktívnych žien, ako aj o kríze jeho manželstva s niekdajšou členkou formácie Spice Girls Victoriou Adamsovou. Menej sa už písalo o jeho športových výkonoch. Na absolútne dno sa David, ktorý v súčasnosti trávi dovolenku s rodinou, dostal po nepremenených penaltách v stretnutiach európskeho šampionátu proti Francúzsku a Portugalsku.

Stretnutia so spomínaným hypnotizérom, ktorý je aj autorom množstva publikácií, usilujúcich sa pomôcť ľuďom v núdzi, by Beckham, ktorý si uvedomuje nutnosť odbornej pomoci, mal absolvovať hneď po ukončení rodinnej dovolenky. V uplynulých dňoch informoval iný bulvárny britský denník The Sun, že David Beckham sa v Portugalsku stal obeťou telepatickej manipulácie v Anglicku žijúceho šamana Uriho Gellera. Rodák z Izraela vraj svojimi nadprirodzenými schopnosťami chcel pomôcť Erikssonovmu tímu, niečo však pritom zrejme podľa vlastných slov pokazil.

Rooney sa zastáva Beckhama

Objav anglickej futbalovej reprezentácie na ME v Portugalsku Wayne Rooney bráni kapitána Albionu Davida Beckhama pred kritikou britských médií. Novinári na ostrovoch hviezdnemu stredopoliarovi Realu Madrid vy

čítajú okrem dvoch nepremenených penált na európskom šampionáte aj výkony ďaleko za očakávaniami a žiadajú, aby kapitánsku pásku v národnom tíme prevzal iný hráč.

"Becks je výborný kapitán. Vie, o čom hovorí a zaslúži si byť lídrom Anglicka ešte roky. Práve vďaka ľuďom ako Beckham alebo Michael Owen som sa na ME veľa naučil. Už len byť v prítomnosti týchto osobností je vynikajúca skúsenosť," povedal 18-ročný Rooney pre denník The Sun.

(tasr , sita)