6. júl 2004 o 10:00

Velvet Revolver - Contraband

RCA 2004

Čo vznikne, ak spojíte skupiny Stone Temple Pilots a Guns'N'Roses? Predstavte si, že pri mikrofóne stojí Scott Weiland zo Stone Temple Pilots a sprevádza ho základné trio legendárnych Guns'N'Roses, čiže Slash, Duff McKagen a Matt Sorum. V takomto zložení dnes pôsobí skupina Velvet Revolver, ktorá sa v posledných mesiacoch stala v USA vďaka debutovému albumu Contraband malou senzáciou. Prepracovaná hudba skupiny znie vďaka Slashovej gitare monumentálne, v refrénoch šťavnato a vďaka piesňam ako Do It For The Kids alebo Set Me Free odkazuje na to najlepšie, čo obe skupiny v minulosti urobili.

Beastie Boys - To the 5 Boroughs

Capitol 2004

Po šiestich rokoch sa s novým albumom vracia dnes už legendárna americká hip-hopová skupina Beastie Boys. Na novinke s názvom To the 5 Boroughs vzdáva poctu rodnému mestu New York, čomu je prispôsobený aj obal albumu s panorámou mesta vrátane dvojičiek. Album singalizuje návrat k najčistejšej forme rapu, bez príkras a inštrumentálnych plôch, ktoré predstavovali ich predošlé nahrávky. Nie je taký pestrý ako ich staršie Paul Boutique alebo Licensed to Ill, skôr predstavuje Beastie Boys ako zástupcov starej školy newyorského hip-hopu.

Ryan Adams - Love is Hell

Lost Highway/Universal 2004

Láska je peklo, tvrdí americký pesničkár Ryan Adams na svojej novinke, ktorá patrí medzi tie nahrávky, ktoré museli uraziť dlhú cestu, aby mohli uzrieť svetlo sveta. Album Love is Hell vznikol ešte pred Adamsovou platňou Rock 'N' Roll, vydanou tento rok. Firma ho však odmietla vydať, zdal sa jej totiž príliš depresívny! Adams, ktorý zo seba súka piesne ako na bežiacom páse, sa vrátil do štúdia a nahral úplne nový album. Našťastie, Love Is Hell vyšiel tak ako si ho autor predstavoval, a je tým najlepším, čo od fantastického debutu Heartbreaker z roku 2000 vytvoril.

(peb)