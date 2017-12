Presleyho hit That's All Right hralo naraz vyše 1200 rozhlasových staníc

Memphis 6. júla (TASR) - Vyše 1250 rozhlasových staníc v rôznych častiach sveta si pripomenulo jeden z rozhodujúcich okamihov v dejinách rokenrolu, keď ...

6. júl 2004 o 5:42 TASR

Písmo: A - | A + 0 Memphis 6. júla (TASR) - Vyše 1250 rozhlasových staníc v rôznych častiach sveta si pripomenulo jeden z rozhodujúcich okamihov v dejinách rokenrolu, keď v rovnakom čase zahrali hit That's All Right, ktorý presne pred 50 rokmi nahral vtedy ešte neznámy Elvis Presley. That's All Right bola Presleyho prvou profesionálnou nahrávkou: vznikla 5. júla 1954 v nahrávacom štúdiu Sun Studio v Memphise. V pondelok o 11.00 h miestneho času Presleyho prvý gitarista Scotty Moore a basgitarista Bill Black stisli tlačidlo, čím nestarnúci hit pustili do vysielania od 1200 do 1500 rozhlasových staníc v rôznych krajinách sveta. Pred štúdiom v Memphise, kde Presley pred polstoročím nahrával, sa aj napriek horúčave za účasti vyše 6000 ľudí konala street párty. Skupina britských hudobných kritikov pred časom vyhlásila tento hit za pieseň, ktorá najviac zmenila svet. Zhodujú sa aj v tom, že práve táto pieseň odštartovala Elvisovu kariéru a stala sa prvopočiatkom éry rokenrolu.