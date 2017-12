Jacqueline Bissetová odkazuje: Neflákajte sa!

7. júl 2004 o 11:45 MIRO ULMAN, Karlove Vary(Autor je spolupracovníkom SFÚ)

Herečka Jacqueline Bissetová na festivale v Karlových Varoch rozdávala mladým ľuďom rady do života. FOTO - ČTK





Len drobné problémy sprevádzajú 39. ročník MFF Karlove Vary. Jedna snímka vypadla zo súťaže - zistilo sa, že slovinský film Pod jej oknom už súťažil inde, a to odporuje pravidlám "áčkového festivalu" (mimochodom, tento film bol pre plánovanú účasť vo Varoch stiahnutý z Art Filmu v Trenčianskych Tepliciach). Prvá polovica festivalu je dnes už úspešne za nami.

Za prvé tri dni sa predalo 60 905 vstupeniek (vlani ich bolo 122 440 za celý festival), okrem Charlieho Kaufmana prišli všetky očakávané hviezdy.

Americký dokumentarista Albert Maysles bol tým šťastlivcom, ktorý strávil v roku 1964 týždeň s kapelou The Beatles počas ich prvej návštevy v USA. Jeho rodičia pochádzajú z východnej Európy. Prezradil, že v roku 1956 navštívil na skútri spolu s bratom i Bratislavu. Svedkami rovnakých výjavov ako pri prílete The Beatles do USA sme boli i v Karlových Varoch, keď sa objavil Elijah Wood - predstaviteľ Froda z Pána prsteňov. Ten sa ukázal ako skromný sympaťák. Nakrúca práve v Prahe film Everything is Illuminated, v ktorom jazdí na trabante. "Je to adaptácia knižky Jonathana Safrana Foera, ktorá vyšla asi pred dvoma rokmi. Je to o ceste mladého človeka zo Spojených štátov na Ukrajinu, kde hľadá ženu, o ktorej si myslí, že počas druhej svetovej vojny zachránila jeho starého otca. ,,Je to veľmi zábavné, ale súčasne i dojímavé a dramatické," povedal Wood.

Prvý film, ktorý nakrútil po Pánovi prsteňov, bol Popolcová streda, ktorú režíroval Edward Burns. "Počas nakrúcania Pána prsteňov sa z nás stala jedna veľká rodina. Ale súčasne to bolo šialené a veľmi vyčerpávajúce. Preto šanca robiť niečo menšie bola pre mňa v istom zmysle oslobodzujúca. Všetko sa mi zdalo zrazu také jednoduché. Nakrúcalo sa 26 dní, maskovali ma len štyri minúty a ja som sa s úľavou mohol sústrediť na niečo z iného pohľadu."

Harvey Keitel prišiel s vlasmi po plecia, briadkou a tehotnou manželkou. "So Scorsesem som nakrúcal už jeho školský film. Predával som vtedy topánky a študoval herectvo, keď som sa dozvedel o konkurze. Bolo to zadarmo, ale ja som chcel hrať vo filme." Keitel dodal, že cítil veľkú satisfakciu, keď pred dvoma rokmi dostal v Moskve Stanislavského cenu. "Človek má vždy pochybnosti, či to, čo robí, robí dobre. A na tej cene bol Stanislavského portrét a slová: Ja verím."

Stále sympatická Jacqueline Bissetová zaspomínala na Truffauta i nakrúcanie Hlbočiny. Keď prišla do Hollywoodu, žila vraj ako hippie. "Bývala som na pláži v drevenej škatuli z koncertného krídla. Prerazili sme do nej otvor a niečo pristavali. Jeden významný producent mi dal dobrú radu: Vráť sa domov!" Našťastie, neposlúchla ho. A akú radu by dala ona dnešným mladým hercom? "Nesmiete sa skompromitovať, študujte, nepreflákajte voľný čas, vyvarujte sa alkoholu a drog a snažte sa byť sami sebou." V Čechách nakrúcala už v roku 1992 Hoffmanov hlad, v roku 1999 Johanku z Arku a o päť týždňov si pod vedením Johna Irvina zahrá v Mariánskych Lázňach riaditeľku baletnej školy na začiatku 20. storočia. "Je v tom niečo perverzné," prezradila novinárom.

Ku koncu festivalu do Karlových Varov ešte zavíta člen Monty Pythons John Cleese. V záverečnom filme Shrek 2 totiž nadaboval postavu Kráľa.