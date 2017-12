Exgitarista Roxy Music vydáva šiesty sólový album

New York 7. júla (TASR) - Traja zakladajúci členovia britskej skupiny Roxy Music prejavili svoju kolegiálnosť a vypomohli bývalému gitaristovi Philovi Manzanerovi s jeho šiestym sólovým albumom nazvaným 6PM.

Manzanera si pozval do nahrávacieho štúdia klávesistu Briana Ena, saxofonistu Andyho Mackaya a bubeníka Paula Thompsona. Eno bol jediným zakladajúcim členom, ktorý sa nezúčastnil na turné obnovenej kapely v roku 2001.

Podľa amerického časopisu Billboard je album 6PM zážitkom pre všetkých fanúšikov Roxy Music aj bez účasti frontmana Bryana Ferryho. Na platni hosťujú Robert Wyatt a David Gilmour, gitarista skupiny Pink Floyd.

Skladba Wish You Well je venovaná hudobnému redaktorovi a skladateľovi Ianovi MacDonaldovi, ktorý v auguste 2003 spáchal samovraždu. Na ústnej harmonike tam hrá Chrissie Hynde.

"Iana všetci poznali," povedal Manzanera. "Chrissiemu v 70. rokoch našiel prvé miesto v redakcii londýnskeho New Musical Expressu. Poznal som ho zo školy od začiatku 60. rokov. Dokonca som použil niekoľko jeho starších textov."

Album 6PM vyjde 19. júla v Británii na značke Expression Records. Termíny v ďalších štátoch zatiaľ nie sú známe.