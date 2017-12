Moore chce, aby ľudia po návšteve jeho filmu Fahrenheit vyhnali svojich lídrov

7. júl 2004 o 9:23 TASR

New York 7. júla (TASR) - Americký režisér Michael Moore si želá, aby celosvetové uvádzanie jeho kontroverzného dokumentárneho filmu Fahrenheit 9/11 uľahčilo zmenu režimov v krajinách, ktoré schválili vojnu v Iraku.

M. Moore na utorňajšej tlačovej konferencii v New Yorku vyhlásil, že jeho film by mal povzbudiť voličov v demokratických krajinách, ktoré podporili vojnu v Iraku, aby hlasovaním vyhnali svojich lídrov.

Film Fahrenheit 9/11 hovorí okrem iného o prepojení rodiny amerického prezidenta Georgea W. Busha a najhľadanejšieho teroristu Usámu bin Ládina. Kritizuje najmä Bushovu politiku voči Iraku a upozorňuje na eróziu občianskych práv v Spojených štátoch.

Režisér je v snímke, ktorá získala Zlatú palmu na tohtoročnom filmovom festivale vo francúzskom Cannes, mimoriadne ostrý aj voči politike austrálskeho premiéra Johna Howarda a predsedu britskej vlády Tonyho Blaira.

"Z miery ma vyvádza to, že niekto ako John Howard by mohol ísť do postele s Georgeom W. Bushom. Prinajmenšom sa zdá, že má polovicu mozgu. Je to skutočne hanebné," dodal Moore. Zároveň vyslovil nádej, že Austrálčania, ktorí uvidia tento film, si povedia, že potrebujú zmenu režimu v ich krajine.