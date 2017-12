Torri Spellingová allias Donna z Beverly Hills 90210 sa vydala

7. júl 2004 o 13:00 TASR

Los Angeles 7. júla (TASR) - Americká herečka Torri Spellingová, ktorá sa do povedomia divákov asi najviac zapísala ako Donna z úspešného televízneho seriálu Beverly Hills 90210, sa v sobotu vydala.

Tridsaťjedenročná herečka si zobrala 35-ročného herca Charlieho Shaniana v dome jej rodičov v Holmby Hills. Obaja vstúpili do manželského zväzku po prvý raz. Pár sa stretol v roku 2002 v Los Angeles pri nakrúcaní komédie Maybe, Baby Itďs You, na ktorom sa Shanian podieľal ako spoluscenárista.

Na obrade sa zúčastnilo asi 400 hostí, vrátane celebrít ako napríklad Paula Anku, Jackie Collinsovej, Boba Newharta a niektorých Spellingovej bývalých hereckých kolegov z Beverly Hills 90210.

Torri, dcéra známeho televízneho producenta Aarona Spellinga, účinkovala v Beverly Hills 90210 celých desať rokov (1990-2000).

Okrem tohto si zahrala aj v snímkach Scary Movie 2, či Vreskot 2.