V Paríži nakrúcajú nového Ružového pantera

7. júl 2004 o 10:40 TASR

Paríž 7. júla (TASR) - Vydať sa v šľapajach Petera Sellersa ako predstaviteľa legendárneho inšpektora Clouseau vo filme Ružový panter a ďalších hollywoodskych tituloch tejto rady predstavovalo značný tlak, priznal v utorok večer na parížskej Sorbonne pri nakrúcaní remaku spomínaného príbehu Sellersov nástupca v spomínanej úlohe, americký komik Steve Martin.

"Čím viac sme pracovali na scenári, tým viac zábavy sme však zažili," dodal herec, ktorý svoj kumšt rozosmiať divákov predviedol v celom rade vydarených filmových komédií a zábavných televíznych programov.

Steva Martina budú vo filme, ktorý nakrúca režisér Shawn Levy, dopĺňať aj populárny francúzsky herec Jean Reno v úlohe šoféra (partnera a strážcu) Pontona, či hviezda populárnej hudby Beyoncé, ktorá stvárni tajuplnú speváčku a možno aj zlodejku diamantov Xaniu. Postavu Dreyfusa, nadriadeného inšpektora Clouseaua, zverili ďalšiemu americkému hercovi Kevinovi Klineovi.

"Neimitujeme Petera Sellersa. Bude to nový Clouseau," tvrdí režisér snímky, ktorá by sa do kín mala dostať už v jesenných mesiacoch.

Pôvodnú snímku Ružový panter nakrútil pred viac ako 40 rokmi, v roku 1963 režisér Blake Edwards s Petrom Sellersom, ako aj s Davidom Nivenom, Claudiou Cardinale, Robertom Wagnerom a Capucine v ďalších úlohách.