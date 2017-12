Fanúšikovia Snoopa Dogga sa môžu tešiť na jeho nový album

7. júl 2004 o 14:00 TASR

New York 7. júla (TASR) - Fanúšikovia amerického rappera Snoopa Dogga sa môžu tešiť na jeho nový album s predbežným titulom R&G: (Rhythm & Gangsta) The Masterpiece.

Album by mal vyjsť 16. novembra v koprodukcii Snoopovho labelu Doggy Style, vydavateľstva Star Trak produkčnej skupiny The Neptunes a spoločnosti Geffen Records a bude zároveň jeho najnovším po platinovom albume Paid Tha Cost to Be Da Bo$$ z roku 2002 s hitom Beautiful.

Snoopa Dogga mohli fanúšikovia nedávno vidieť aj televíznom remaku detektívneho žánru Starsky and Hutch.