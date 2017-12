Claudia Schifferová túži po sestričke pre malého Caspara

7. júl 2004 o 15:44 TASR

Hamburg 7. júla (TASR) - Nemecká topmodelka Claudia Schifferová, ktorá je vo štvrtom mesiaci tehotenstva, túži podľa vlastných slov pre ženský magazín Frau im Spiegel po sestričke pre synčeka Caspara.

"Bolo by nádherné, ak by Caspar dostal sestričku," cituje periodikum modelku, ktorej druhé tehotenstvo má - ako potvrdila - lepší priebeh ako to prvé. "Nikdy mi nebýva zle a už som zopár pfundov aj pribrala," uviedla Claudia Schifferová.

Prvé dieťa Claudie a jej anglického manžela, filmového producenta Matthewa Vaughna, sa narodilo v januári 2003 v Londýne. Rodinka, ktorá trávi väčšinu času na anglickom vidieku, hľadá údajne väčší dom v Londýne.