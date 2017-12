Liv Tylerová a Ben Affleck sa spolu sprchovali

BRATISLAVA 7. júla (SITA) - Herečka Liv Tylerová a jej filmový kolega Ben Affleck majú jeden nepríjemný spoločný zážitok. Pri nakrúcaní filmu Jersey Girl sa museli spoločne sprchovať. Tylerová o tom povedala: ...

BRATISLAVA 7. júla (SITA) - Herečka Liv Tylerová a jej filmový kolega Ben Affleck majú jeden nepríjemný spoločný zážitok. Pri nakrúcaní filmu Jersey Girl sa museli spoločne sprchovať. Tylerová o tom povedala: "Bolo to hrozné. Boli sme vo filmovom štúdiu a tam na nás ´pumpovali´ vodu, ktorá bola hrozne špinavá. Bolo to odporné." Tylerová napriek tomu priznala, že s Affleckom veľmi rada nakrúca. "Poznáme sa od spoločného filmu Armageddon, v ktorom sme obaja hrali. Myslím si, že pri práci nám to ´klape´."

Tylerová však nepokladá Afflecka za príťažlivého muža, nedávno vraj o ňom povedala, že vôbec nie je sexi. Nikdy vraj nechápala, čo na ňom jeho bývalá snúbenica Jennifer Lopezová vidí. "Raz sme spolu nakrúcali, a on ustavične vypĺňal nejaké krížovky."