Herci začínajú skúšať Donaha!

BRATISLAVA - Na Novej scéne sa nádejajú, že počas prázdnin porodia nový hit budúcej divadelnej sezóny. O hladký priebeh pôrodu muzikálu Donaha! sa až do septembrovej premiéry bude starať režisér Jozef Bednárik. V prázdninujúcom divadle bez divákov, ...

8. júl 2004 o 11:00

Divadelné prázdniny po slovensky - Jozef Bednárik (vľavo) vysvetľuje Mirovi Nogovi, ako si predstavuje postavu Jerryho. Uprostred stojí Marián Slovák. FOTO - NOVÁ SCÉNA





BRATISLAVA - Na Novej scéne sa nádejajú, že počas prázdnin porodia nový hit budúcej divadelnej sezóny. O hladký priebeh pôrodu muzikálu Donaha! sa až do septembrovej premiéry bude starať režisér Jozef Bednárik. V prázdninujúcom divadle bez divákov, ale s Bednárikom v hľadisku, robia na javisku svoje prvé kroky nováčikovia z konkurzu, už pevnou chôdzou sa po ňom začínajú prechádzať muzikáloví ostrieľanci. Skúšanie sa začalo pre všetkých, divadelné prázdniny majú pracovný nádych.

Na rozdiel od nákladných repertoárových titulov ako je Klietka bláznov či Kleopatra, by Donaha! malo byť nenáročným titulom na výpravu. "Keď za mnou prišiel pán režisér, povedal, že sa to celé odohráva v továrni. Stačia nám železné konštrukcie a montérky zo sekáča. Mali sme smolu, lebo tento rok zdraželo práve železo. Ako napovedá názov, herci sa budú aj vyzliekať. Niektorí sa ma snažili zlomiť na striptízové príplatky k honorárom. Tie síce nedostanú, lebo podľa mňa je vyzliekanie súčasťou herectva, ale aj tak to nebude také lacné, ako sme si mysleli na začiatku," smeje sa riaditeľka divadla Vanda Hrycová. Z muzikálu nechcú urobiť striptízovú šou, aby "diváka nevystresovali". Obnažených účinkujúcich vraj bude požehnane, ale len na zlomok sekundy a až v závere predstavenia.

"Naši hrdinovia nebojujú za slobodu ako Johanka z Arku, neriešia menšinové problémy ako v Klietke bláznov, ani nerozprávajú príbeh židovského mliekara ako Fidlikant na streche. Hrdinami sú modré golieriky. Tak sa robotníkom hovorieva vo svete," vysvetľuje Jozef Bednárik. Hlavnú úlohu dostal Miro Noga v alternácii so Štefanom Skrúcaným. "Prekvapilo ma to, lebo väčšinou hráme spolu, nie jeden namiesto druhého. Skúšanie ma síce pripraví o letnú dovolenku, ale takúto rolu som si nechcel nechať ujsť," teší sa na leto v divadle Miro Noga alias Jerry.

Konkurzom hľadali tvorcovia tri postavy. Striptéra nakoniec obsadili z vlastných záloh, stal sa ním tanečník Michal Barniak. Jerryho syna Nathana vybrali z konkurzu, s obsadením tučného Dava sa podľa Vandy Hrycovej spája "kúzelný príbeh". "Po vyhlásení konkurzu som dostala list od Stanka Hulalu. Písal v ňom, že striptérom sa byť necíti, ale ako vyučený kuchár by si rád vyskúšal úlohu tučného Dava. Pozvali sme ho na konkurz a Jožko si ho naozaj vybral." V herectve sa vraj Stano učí od kolegov, iní sa učia od neho. "V speve je určite oveľa lepší, takže si radíme navzájom," priznáva Miro Noga.

ZUZANA KOMÁROVÁ