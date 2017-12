Adam Levine z Maroon 5 spieva o expriateľke

This Love I was so high I did not recognize

The fire burning in her eyes

The chaos that controlled my mind

Whispered goodbye and she got on a plane

Never to return again

But always in my heart This love has taken its toll on me

She said Goodbye too many times before

And her heart is breaking in front of me

I have no choice cause I won't say goodbye anymore I tried my best to feed her appetite

Keep her coming every night

So hard to keep her satisfied

Kept playing love like it was just a game

Pretending to feel the same

Then turn around and leave again This love has taken its toll on me

She said Goodbye too many times before

And her heart is breaking in front of me

I have no choice cause I won't say goodbye anymore I'll fix these broken things

Repair your broken wings

And make sure everything's alright

(Its alright, its alright)

My pressure on your hips

Sinking my fingertips

Into every inch of you

Cause I know that's what you want me to do This love has taken its toll on me

She said Goodbye too many times before

And her heart is breaking in front of me

I have no choice cause I won't say goodbye anymore

Táto láska Bol som taký rád, že som nezbadal

oheň planúci v jej očiach,

chaos, čo mi ovládol myseľ,

zašepkala zbohom a nastúpila do lietadla,

aby sa už nikdy nevrátila,

no ostala mi navždy v srdci. Táto láska si u mňa vybrala svoju daň,

povedala mi zbohom už toľko ráz predtým,

a srdce jej puká predo mnou,

nemám na výber, lebo už nikdy nepoviem zbohom. Snažil som sa utíšiť jej hlad,

aby prišla každú noc,

tak veľmi, aby bola spokojná,

zahrávala sa s láskou, akoby to bola hra,

predstierajúc, že to cíti tiež,

potom sa otočila a znovu odišla. Táto láska si u mňa vybrala svoju daň,

povedala mi zbohom už toľko ráz predtým,

a srdce jej puká predo mnou,

nemám na výber, lebo už nikdy nepoviem zbohom. Opravím tieto pokazené veci,

opravím tvoje zlomené krídla,

a dám pozor, aby bolo všetko v poriadku.

(Je to v poriadku, je to v poriadku)

Tlačím ti na boky,

zabáram špičky prstov

do každého kúsku teba

lebo viem, že presne to odo mňa chceš. Táto láska si u mňa vybrala svoju daň,

povedala mi zbohom už toľko ráz predtým,

a srdce jej puká predo mnou,

nemám na výber, lebo už nikdy nepoviem zbohom.