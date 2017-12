Alternatíva, punk aj rock na festivaloch tento týždeň

BRATISLAVA 8. júla (SITA) - V znamení alternatívy, elektronickej hudby a rocku sa nesie väčšina hudobných festivalov, ktoré sa uskutočnia v závere tohto týždňa. Prvým podujatím, ktoré dnes o 18:00 štartuje ...

8. júl 2004 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 8. júla (SITA) - V znamení alternatívy, elektronickej hudby a rocku sa nesie väčšina hudobných festivalov, ktoré sa uskutočnia v závere tohto týždňa. Prvým podujatím, ktoré dnes o 18:00 štartuje v Nových Zámkoch na Sihoti je Klikkfest. Až do nedele vystúpia na 11. ročníku medzinárodného festivalu hviezdy ako Julian Marley (Jamaica), Zanzibal (Maďarsko), IMT Smile (SK), Pavol Hammel & Prúdy, Holligans (Maďarsko), Peter Lipa Band, Kispát és a Borz (Maďarsko). Jedným z cieľov festivalu je ponúknuť šancu mladým začínajúcim kapelám, čo im priamo na mieste umožní súťaž Jeam Beam Music. Tento rok sa o presun na hudobné výslnie pokúsia Čisté tvary z Martina, Appendix z Bratislavy a Groovin´ Heads z Prešova. Popri troch pódiách bude na Klikkfeste otvorený aj chill out stan s meditačnou hudbou, čajom, kávou a vodnou fajkou. Podrobné informácie o festivale ponúka internetová adresa www.klikkfest.sk.

Milovníkov nekomerčnej hudby orientovaných na punk a hard core poteší už od piatkového poludnia

Underground Fest v Martine. Dvojdňová prehliadka slovenských kapiel hrajúcich v spomínaných štýloch potrvá v martinskom amfiteátri každý deň až do neskorých nočných hodín. Len pár hodín po začatí martinského Underground Fest-u sa festivalové dianie presunie až do najvýchodnejšej obce na Slovensku, do Novej Sedlice (okres Snina). Na miestnej lúke Poľana odštartuje v sobotu o 10:00 česko-slovensko-poľsko-ukrajinský festival Fest pod Kremencom 2004. Tretí ročník festivalu rockovej hudby ponúkne až do polnoci 10 rockových skupín, medzi iným kapelu Peha a Inekafe, či český Volant.

V rockovom štýle sa ponesie piatková akcia v Malých Bieliciach (okres Partizánske) - Aero rock fest 2004. Na letisku mesta známeho najmä termálnymi kúpeľmi od 15:00 vystúpia: IMT Smile, Horkýže slíže, Desmod, P.S., Chiki liki tu-a, Nocadeň, No Gravity a ďalší.

Piatok ponúkne hneď dve akcie orientované na tanečnú scénu - Download Open-Air na Zvolenskom zámku a Ecler Spring 04 na Chate Kamenec na Zemplínskej Šírave. Druhé pokračovanie úspešného zvolenského festivalu elektronickej hudby predstaví od 21:00 do 06:00 na troch pódiách 16 dídžejov zo SR a USA hrajúcich minimal, house, tech-house, techno, drum´n´bass, či breakbeat. Ecler Spring 04 na Zemplínskej Šírave (Michalovce) štartuje tiež o 21:00 a zahrajú na ňom dídžeji ako Tom Miller & Duplex z Nemecka, či domáci Haberland, InOut, Tofi, Jazzy a iní. Až do rána ponúkne aj rad sprievodných akcií.