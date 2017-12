Letisko v Trenčíne je pokosené, Pohoda sa môže začať

BRATISLAVA 8. júla (SITA) - S výstavbou festivalového areálu pre ôsmy ročník festivalu Bažant Pohoda (16.-17.7.) sa na trenčianskom letisku začne už v piatok. "Družstevníci pokosili priestor letiska, behalo tam šesť traktorov, bolo to úplne úžasné," teší sa z každoročnej prípravy hlavný organizátor Michal Kaščák. Ako povedal, pre nonstop fungovanie festivalových spŕch dokonca museli naraziť 11 metrov hlbokú studňu. Stanový tábor otvoria pre návštevníkov už vo štvrtok 15. júla o 18:00. Mobilných hudobných nadšencov by malo uspokojiť parkovisko s rozlohou 30 tisíc metrov štvorcových, ktoré budú môcť návštevníci využívať takisto ako stanovanie, sprchy, toalety a úschovňu, zadarmo. "Vstup autom bude od obce Opatovce respektíve Veľké Bierovce, je to jeden východ pred Trenčínom, tam bude pripravené parkovisko," informoval Kaščák. K letisku bude premávať aj kyvadlová doprava.

Kaščák vyzval festivalových nadšencov, aby počítali s nepriazňou počasia. Organizátori pripravili asi päťtisíc krytých miest na sedenie, množstvo slnečníkov a občerstvovacích stanov. Festival môže ohroziť len silný vietor, aký sa prehnal tento pondelok obcami Melčice-Lieskové alebo Trenčianska Turná. Kaščák však ubezpečil, že všetky stavby sa dobre ukotvia.

Na tohtoročnej trenčianskej Pohode vystúpi takmer 140 interpretov z 22 krajín sveta. Svoje vystúpenie pre zdravotné problémy zrušila skupina Vidiek. Najjagavejšími hviezdami sú fínski Leningrad Cowboys a Värttinä, britská skupina Chumbawamba, české stálice Tata bojs, španielska skupina SKA P a headlinerom Pohody je britská skupina Moloko s magickým hlasom Roisin Murphyovej a skladateľom Markom Brydonom.

Tohtoročná Pohoda sa po prvý raz koná na trenčianskom letisku. Obrovská 30 hektárová plocha umožnila rozšíriť akciu o niekoľko stageov (pódií) a atrakcií. Tento rok sa "pohoďáci" môžu tešiť na tri scény so živou hudbou, tri s elektronickou hudbou a jedinú komornú scénu Aréna TB s posedením, kde bude literárna sekcia, divadlo, besedy a vážna hudba.

Medzi tradičné sprievodné akcie festivalu patrí Bažant kinematograf, výstava fotografií, non stop internet zadarmo a alternatívne športy ako paintball, volejbal a futbal. Kaščák vyzdvihol spomedzi filmov Bažant kinematografu napríklad predpremiéru českého filmu Český sen a film Monthy Python. "Úplná chuťovka je film Škandál v Melodias banke z roku 1966 objavený v archívoch STV, kde hlavnú úlohu hrá František Kryštof Veselý. Je to paródia na gangsterku, odohráva sa to v starej Bratislave a autorsky sa na ňom výraznou mierou podieľal aj Július Satinský".