Davidovi Bowiemu operovali v Nemecku srdce

BRATISLAVA 9. júla (SITA) - Legendárny spevák David Bowie podstúpil v Nemecku operáciu srdca a momentálne sa zotavuje v New Yorku. Potvrdil to jeho hovorca a v piatok o tom informovala britská televízna ...

9. júl 2004 o 8:30 SITA

BRATISLAVA 9. júla (SITA) - Legendárny spevák David Bowie podstúpil v Nemecku operáciu srdca a momentálne sa zotavuje v New Yorku. Potvrdil to jeho hovorca a v piatok o tom informovala britská televízna stanica BBC. 57-ročný spevák mal podľa svojho hovorcu akútne zablokovanú artériu. Bowie musel pre zdravotné problémy zrušiť v Európe 11 svojich koncertov, vtedy však tvrdil, že to robí kvôli zacviknutému nervu.

Bowie podľa vlastných slov dúfa, že sa už na budúci mesiac bude môcť vrátiť ku svojej práci. "Poviem vám však, že o tomto písať pesničku nebudem," dodáva.