Loveová leží v nemocnici z neidentifikovateľnými gynekologickými ťažkosťami

New York 10. júla (TASR) - Rocková hviezda Courtney Loveová, ktorá je známa najmä drogovými aférami, bola v piatok hospitalizovaná v nemocnici v New Yorku.

10. júl 2004 o 11:20 TASR

Dôvodom nechcenej návštevy manhattanského zdravotníckeho zariadenia boli bližšie nešpecifikované gynekologické problémy. Informoval o tom právny zástupca herečky.

Nepríjemné bolesti sa dostavili v podvečer práve v deň speváčkiných 40. narodenín. Právny zástupca Michael Rosenstein pre spravodajskú agentúru Reuters uviedol, že jeho klientka je pri vedomí a nenachádza sa v ohrození života. Aj keď zatiaľ nie sú známe presné príčiny náhleho zhoršenia stavu jeho zverenkyne, ich súvis s drogami kategoricky odmieta.

Náhla hospitalizácia sa udiala len pár hodín po tom, čo poverenec najvyššieho súdu v Los Angeles vydal na hollywoodsku hviezdu súdny zatykač za porušenie povinnej účasti na súde, aby sa vyjadrila, či sa cíti byť vinná.

Rosenstein označil konanie sudcu za hrubé a neúčasť Loveovej ospravedlňoval zmätkami, ktoré nastali v dôsledku konania troch samostatných prípadov v Kalifornii.

Očakáva sa, že Loveová by mohla byť schopná pricestovať do Kalifornie už začiatkom budúceho týždňa. Herečka a niekdajšia speváčka nominovaná na Oscara za film Ľudia verzus Larry Flint čelí tiež drogovému sporu v Beverly Hills a žalobe zo všeobecného ohrozenia v New Yorku.