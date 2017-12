Britney Spearsová bola podrobená krížovému výsluchu

10. júl 2004 o 17:45 TASR

Los Angeles 10. júl (TASR) - Zdá sa, že americká popová speváčka Britney Spearsová (22) to so svojou láskou nemá vôbec jednoduché. Zatiaľ čo jej matka trvá na spísaní predmanželskej zmluvy, jej svokre sa sobáš so synom Kevinom Federlinome (26) nepáči vôbec. Informoval o tom denník Daily Mirror.

Kevinova nevlastná matka Collette dala na spoločnej večeri nádejnej neveste poriadne zabrať. "Britney bola zo stretnutia taká vzrušená - bola presvedčená, že jeho rodičia ju budú okamžite milovať. Bola trochu naivná," tvrdí jeden zo zasvätencov.

Otázka, aké úmysly má s jej synom, keď môže mať každého muža, ktorého chce, však spevácku hviezdičku prebrala. Staromódna svokra jej tiež nezabudla pripomenúť Kevinovu tehotnú priateľku Shar Jacksonovú.

Dotknutá Britney jej napokon vysvetlila vážnosť ich vzťahu a sľúbila, že budú mať tie najlepšie vnúčatká. A či prosba o pomoc pri príprave svadobnej hostiny naozaj padla na úrodnú pôdu, sa zrejme ukáže až neskôr.

