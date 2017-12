Festival v Karlových Varoch ukončí večerný ceremoniál s vyhlásením cien

Karlove Vary 10. júla (TASR) V Karlových Varoch sa dnes končí 39. medzinárodný filmový festival, ktorý sa tešil veľkému záujmu filmových fanúšikov: do ...

10. júl 2004 o 18:41 TASR

Karlove Vary 10. júla (TASR) V Karlových Varoch sa dnes končí 39. medzinárodný filmový festival, ktorý sa tešil veľkému záujmu filmových fanúšikov: do dnešného rána vo festivalových pokladniach vydali takmer 124.000 vstupeniek.

Deväťdňový maratón, počas ktorého sa uskutočnilo okolo 500 projekcií, uzavrie dnes večerný slávnostný ceremoniál a americký animovaný film Shrek 2.

Porota už vybrala víťaza hlavnej súťaže, ktorý získa tradičnú cenu - Krištáľový glóbus a ktorého tvorcovia dostanú dotáciu 20.000 dolárov. Okrem toho v Karlových Varoch vyhlásia aj laureátov osobitnej ceny poroty, ceny za réžiu, cien za ženský a mužský herecký výkon. Ocenenia získajú i najlepšie dokumentárne filmy.

Dnes večer porota oznámi aj to, ktorá z 15 súťažných snímok je podľa nej najlepším filmom.

Najúspešnejší film festivalu nevyberá len odborná porota, ale aj diváci. Toho roku to bol film vyrobený v nemecko-mongolskej koprodukcii s poetickým názvom Príbeh o uplakanej ťave od režisérskej dvojice Byambasuren Davaa a Luigi Falorni. Na druhom mieste skončil írsky film Muzikanti z Clare, ktorí o jednu stotinu porazili Little Girl Blue. O štvrté miesto sa podelil dokument Michaela Moora Fahrenheit 9/11 so slovinskou komédiou Pod jedným oknom.

Do desiatky divácky najobľúbenejších filmov sa dostal i debut Vadima Perelmana Dom z piesku a hmly, ktorý bol nominovaný na Oscara. V najlepšej desiatke je aj dokument Český sen, rakúsky film Koniec tučných rokov a víťaz fóra nezávislých Púpava od amerického režiséra Marka Miliarda.

Dnes popoludní v Karlových Varoch udelili ceny neštatutárnych porôt: cenu FIPRESCIM medzinárodnej federácie filmových kritikov získala ruská snímka Môj nevlastný brat Frankenstein od Valerija Todorovského. Medzinárodná federácia filmových klubov (FICC) udelila Cenu Dona Quijota iránskemu filmu Na brehu, uznanie FICC získal dánsky film Nechajte maličkých. Cenu Ekumenickej poroty si z Varov odnáša snímka režisérky Lisy Cholodenkovej Jaskynní ľudia.

(spolupracovníčka TASR Dana Meissnerová) pel