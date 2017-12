STV plánuje zmeniť zvučku Večerníčka, ktorú vysiela od roku 1977

Bratislava 11. júla (TASR) - Omladzovacou kúrou by mala prejsť do konca leta zvučka Večerníčka, ktorú Slovenská televízia (STV) v tejto podobe vysiela ...

11. júl 2004 o 10:06 TASR

Bratislava 11. júla (TASR) - Omladzovacou kúrou by mala prejsť do konca leta zvučka Večerníčka, ktorú Slovenská televízia (STV) v tejto podobe vysiela od roku 1977.

"Rozprávkový deduško, ktorý rozsvecuje hviezdičky z obrazovky nezmizne, nenahradí ho napríklad Shrek," uistil TASR člen manažmentu STV Branislav Zahradník. O zmene bližšie hovoriť nechcel, má to byť podľa neho prekvapenie. Bude to skôr grafická ako charakterová úprava a STV je presvedčená, že bude pozitívne vnímaná. "Pokoru k tradícii zachováme," hovorí Zahradník, podľa ktorého je to potrebné z technického hľadiska, keďže je to veľmi stará zvučka.

Zavedenie zvučky s deduškom Večerníčkom, ktorej autormi sú scenáristka Anna Minichová a výtvarník Ladislav Čepek priamo súviselo so začiatkom vysielania vo farbe. Zvučka bola u detí až taká obľúbená, že neskôr vznikol 28-dielny večerníčkovský seriál V chalúpke a za chalúpkou o tom, čo robí deduško, keď nerozsvecuje hviezdičky.

Najstaršia používaná večerníčková zvučka bola čiernobiela a večerné rozprávky uvádzala od roku 1966 do 1970. V paneláku s rozsvietenými svetlami hral večer ježko na klavíri a na prichádzajúcu rozprávku upozornil zdvihnutým prstom. Po rozprávke ježko zaliezol v pyžame do postieľky a postupne sa zhasínali okná na paneláku. Od roku 1971 do roku 1976 ju vystriedala ďalšia čiernobiela zvučka, kde z pleteného košíka vyskakovali panáčikovia a zažínali lampy. Po rozprávke sa uložili do košíka na spánok a vrchnák sa zaklopil.