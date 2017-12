Julian Marley na Slovensko priniesol nefalšované jamajské reggae

Bratislava 11. júla (TASR) - "Ďuso, kde si? Tak poď už!" Aj takého vtipné pokriky sa ozývali z nedočkavého publika, ktoré si nechcelo nechať ujsť sobotňajšie ...

11. júl 2004 o 13:49 TASR

Bratislava 11. júla (TASR) - "Ďuso, kde si? Tak poď už!" Aj takého vtipné pokriky sa ozývali z nedočkavého publika, ktoré si nechcelo nechať ujsť sobotňajšie vystúpenie headlinera Kozel Klikkfestu - Juliana Marleyho.

Syn svetovej reggae legendy Boba Marleyho v Nových Zámkoch so svojou skupinou The Uprising ponúkli hodinu a pol nefalšovaného jamajského reggae a zaznelo aj niekoľko songov z repertoáru Julianovho slávneho otca. Publikum si tak mohlo naživo vychutnať "rastafariánsku hymnu" a spolu s kapelou si v chytľavom rytme spievalo "get up, stand up, stand up for your right, donďt give up the fight."

"Reggae je hudba pre všetkých. Je jedno, kde žijete. Všetci prežívame to isté, máme rovnaké životné skúsenosti, vzostupy a pády. Je to hudba pre ľudí, duchovná hudba. A každý má dušu. Je to medzinárodné, vesmírne," hovorí o reggae Julian Marley, ktorý sa narodil v roku 1975 v Londýne. V exkluzívnom rozhovore pre TASR si zaspomínal aj na zážitky so svojím otcom. "Všetky spomienky na otca mám, len keď som bol malý. Pamätám si ale na jeden jeho koncert začiatkom 80. rokov. Bola to naozaj veľká šou, pred pódiom bolo jazero a ľudia kompletne oblečení do toho jazera poskákali. Boli úplne mokrí, bolo to super," spomína. "Otec mi dal veľa inšpirácie. Dal mi veľa životných posolstiev a naučil ísť za tým, čo chcem robiť".

Na Slovensko Julian Marley pricestoval v rámci práve prebiehajúce európskeho turné už v piatok a odcestoval v sobotu po koncerte. "Chystáme sa ešte do Talianska, Švajčiarska, Belgicka, boli sme v Írsku, Škótsku, sú to všetko krásne miesta. Pred troma mesiacmi sme boli v Česku a Poľsku. Bolo tam fajn, ľudí tam skutočne reggae zaujímalo," skonštatoval a dodal: "Keď ľudia cítia hudbu, necítia bolesť."

Vystúpením Juliana Marleyho vrcholil program festivalu Klikkfest. Na pódiu sa po jeho koncerte predstavili ešte skupiny Ska pra šupina a Karavana. Členovia Ska pra šupiny si neodpustili vtipkovanie: "Musíme byť veľké hviezdy, keď nám predskokana robí Julian Marley."

mma som