Diváci budú opäť hodnotiť osobnosti a programy všetkých slovenských televízií

Bratislava 23. novembra (TASR) - Slovenskí diváci budú môcť opäť hodnotiť známe tváre z televíznych obrazoviek, ako i programy všetkých televízií SR.

23. nov 2001 o 14:16 TASR

V týchto dňoch prostredníctvom vybraných periodík štartuje druhý ročník ankety Osobnosť televíznej obrazovky (OTO) 2001, v ktorej diváci môžu prejaviť svoje sympatie obľúbeným osobnostiam a programom STV, TV Markíza, TV Global a spravodajskej TA3. Víťazov 12 kategórií vyhlásia organizátori 2. februára v priamom prenose z Reduty v Bratislave, ktorý odvysiela verejnoprávna STV. Prostredníctvom anketových lístkov budú môcť diváci hlasovať v 10 kategóriách, ktoré sa oproti minulému roku nezmenili. O udelení ceny Sieň slávy, ktorá je 11. kategóriou, rozhodne odborná porota zložená z predstaviteľov kultúrno-spoločenského života a jednotlivých televízií. Najvyššou poctou a 12. kategóriou je ocenenie Absolútny OTO 2001. Získa ho ten z víťazov vyhlásených kategórií, ktorý dostane najväčší počet hlasov.

Organizátori netaja, že pri vzniku tohto projektu sa inšpirovali českou anketou Týtý, ktorú tiež vyhlasuje televízny týždenník a v priamom prenose vysiela verejnoprávna ČT. Prvý ročník ankety OTO sledovalo podľa údajov STV 28,6 percenta televíznych divákov s podielom na trhu 36 percent. Relácia sa tak stala tretím najsledovanejším programom verejnoprávnej televízie v prvom štvrťroku 2001.

Hlavnými protagonistami februárového galaprogramu OTO 2001 budú známe tváre z televíznych obrazoviek, ktoré sa vďaka diváckym hlasom prebojujú do nominácie v jednotlivých kategóriách. Okrem nich program obohatia ďalšie osobnosti, ktoré buď vystúpia so svojím šou alebo budú v úlohe odovzdávateľov cien. Napríklad za spravodajstvo a publicistiku by mala odovzdať Andrea Bugošová, športového komentátora ocení Jozef Golonka a "valašský kráľ", herec Bolek Polívka by mal korunovať najobľúbenejšieho moderátora zábavných relácií. Ďalšími vyhlásenými kategóriami sú: hlásateľ/hlásateľka, moderátor detských relácií, spevák, speváčka, herec, herečka a program z domácej tvorby, okrem spravodajstva.

Absolútnou víťazkou prvého ročníka ankety OTO za rok 2000 sa stala moderátorka Televízie Markíza Jarmila Hargašová.

