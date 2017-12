Karlovarský festival zakončili Shrek a John Cleese

Po slávnostnom odovzdaní cien zakončil v sobotu večer zelený obor Shrek 39. ročník karlovarského filmového festivalu.

Riaditeľ festivalu Jiří Bartoška a Roman Polanski, ktorému bola na tomto ročníku udelená cena za mimoriadny umelecký prínos svetovému filmu.





Pokračovanie úspešného animovaného filmu prišiel predstaviť herec John Cleese, ktorý narozprával rozprávkovú postavu kráľa.

Organizátori si priebeh festivalu veľmi pochvaľujú. "Máme ohlas, že tento ročník je jedným z najúspešnejších za posledné obdobie. Podarilo sa nám priviezť množstvo mediálne zaujímavých osobností i tvorcov, ktorí hrajú významnú úlohu vo svetovej kinematografii," oznámila SME hovorkyňa festivalu Uljana Donátová.

Najväčšie pozdvihnutie tento rok v Karlových Varoch vyvolal príchod hviezdy trilógie Pán prsteňov Elijaha Wooda. Kino, v ktorom uviedli snímku Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Večný svit nepoškvrnenej mysle) obkľúčili fanúšičky mladého herca, predstavenie preto sprevádzali mimoriadne bezpečnostné opatrenia. Na tlačovej konferencii vyvolal búrky smiechu už zmienený John Cleese a potvrdil tak svoju povesť zábavného a vtipného komika. Pre pracovné vyťaženie nakoniec nemohla prísť herečka Sherilyn Fennová, známa zo seriálu Mestečko Twin Peaks, ktorá mala uviesť súťažnú snímku Cavedwellers (Jaskynní ľudia). Najväčší záujem jednoznačne predstavovala projekcia kontroverzného dokumentu Michaela Moora Fahrenheit 9/11. Obe zmienené predstavenia boli po otvorení pokladníc okamžite vypredané. Preplnenú sálu trochu prekvapivo zaznamenala aj meditatívne ladená bhútánska road-movie Travellers and Magicians (Pútnici a kúzelníci), ktorej režisérom je skutočný budhistický láma Kyentse Norbu. Veľký záujem divákov sprevádzalo aj piatkové uvedenie zatiaľ posledného filmu španielskeho režiséra Pedra Almodóvara La mala educación (Zlá výchova), ktorý do Varov priviezli herci Fele Martínez a Javier Cámara.

Priebeh festivalu bol z organizačného hľadiska dobre zvládnutý, i keď prišlo k niekoľkým dramatickým situáciám, spôsobeným zlodejmi a počasím. Sériu nepríjemností začalo vykradnutie recepcie hotela Pupp. Mnoho divákov muselo predčasne ukončiť pobyt na festivale po rozsiahlej krádeži v stanovom mestečku, ale aj po štvrtkových silných dažďoch, ktoré okrem stanov zaplavili aj kancelárie hotela Thermal a festivalové pokladnice. Potopa sa však rýchlo dala do poriadku, a tak už nasledujúci deň všetko opäť fungovalo.

Počas ôsmich dní sa na festivale uviedlo 416 projekcií a predalo 123 749 vstupeniek. Do kúpeľného mesta prišlo 9847 návštevníkov, z nich 6665 tvorili diváci, zvyšok novinári a hostia.

Ceny 39. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Karlove Vary

Súťaž celovečerných hraných filmov:

Veľká cena Krištáľový glóbus pre najlepší film

Také deti (Certi bambini), Taliansko, 2004,réžia: Andrea Frazzi, Antonio Frazzi

Zvláštna cena poroty

Tu (Tu); Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, 2003, réžia: Zrinko Ogresta

Cena za réžiu

Xavier Bermúdez za film León a Olvido (León y Olvido), Španielsko, 2004

Cena za najlepší ženský herecký výkon

Karen-Lise Mynsterová za úlohu vo filme Nechajte maličkých (Lad de sma born) Dánsko, 2004, réžia: Paprika Steenová

Marta Larraldeová za úlohu vo filme Léon a Olvido (León y Olvido) Španielsko, 2004, réžia: Xavier Bermúdez

Cena za najlepší mužský herecký výkon

Max Riemelt za úlohu vo filme Napola (Napola), Nemecko, 2004 Réžia: Dennis Gansel

Režisér Polanski nakrúca v Prahe svoj nový film

PRAHA - Svetoznámy režisér Roman Polanski priletel do Českej republiky na tri mesiace. Oddnes začne v barrandovských ateliéroch v Prahe natáčať svoj nový film Oliver Twist.

Nakrúcanie sa rozbehne hneď ráno v ateliéroch. Približne o desať dní sa filmári presunú do exteriérov v Žatci. "Film sa odohráva v starom Londýne, takže na pozemku na Barrandove staviame obrovský objekt. Hotový by mal byť koncom júla," informoval Petr Moravec zo spoločnosti Etic Films, ktorá bude na filme spolupracovať.

Filmovanie je plánované až do polovice októbra. Celý čas bude Polanski prítomný pri nakrúcaní.

Producenti si vybrali Prahu, pretože potrebovali rekonštruovať 30. roky 19. storočia a ateliéry na Barrandove im v tomto smere ponúkajú najlepšie podmienky. "Dôležitý je tiež fakt, že v Prahe je to lacnejšie," povedal Polanski koncom apríla na tlačovej konferencii v Paríži.

Film na motívy románu Charlesa Dickensa sa bude nakrúcať vo francúzsko-taliansko-britsko-českej koprodukcii, predbežný rozpočet je 45 miliónov eur. Scenár napísal Ronald Harwood, ktorý bol aj scenáristom Polanského posledného filmu Pianista. Titulnú úlohu stvárni Angličan Barney Clark, ktorý má vo svojich desiatich rokoch za sebou dva televízne filmy a ktorého prvou divadelnou úlohou bola macocha v rozprávke o Popoluške. "Je to detský film, takže sme museli obsadiť veľa detských úloh. Bude tu hrať mnoho detí z Čiech," uviedol Moravec.

Polanski, ktorý v auguste oslávi 71 rokov, na seba upozornil filmom Nôž vo vode, nakrúteným v Poľsku v roku 1962. Po odchode do USA sa preslávil najmä filmami Rosemary má dieťatko a Čínska štvrť. (čtk)