Z novozámockého Klikkfestu sa postupne stáva reggae festival

"Reggae prekonáva bariéry, búra múry a otvára dvere pre pravdu. Prešli sme kus sveta a videli sme mnoho problémov. Myslíme si, že hudba reggae je pre krajinu, akou je Slovensko a iné východoeurópske štáty, ktoré sa oslobodili od starých režimov, potrebná

12. júl 2004 o 8:50

. Pretože reggae znamená aj jednotu, jednotu k hudbe," povedal pre SME jamajský hudobník Julian Marley.

On a jeho skupina The Uprising bol hlavnou hviezdou jedenásteho ročníka hudobného festivalu Kozel Klikkfest na novozámockom ostrove Sihoť. Syn hudobného génia Boba Marleyho predviedol asi dvojtisícovému davu svoje vlastné pesničky z troch albumov, ale aj slávne skladby svojho otca ako napríklad Get Up Stand Up, ktoré si spolu s ním zaspievalo celé slovensko-maďarské publikum. 29-ročného Marleyho sprevádzala šesťčlenná skupina, dve krásne čierne vokalistky, ale aj vlastný rastafariánsky konferenciér v klobúku, ktorého úlohou bolo burcovať publikum.

Julian Marley, ktorý je na kratšom európskom turné, nemal pred sobotným vystúpením zvláštne požiadavky. Časť skupiny The Uprising prišla na festival už o deň skôr a miestni fanúšikovia mohli vidieť ležérnych rastamanov s dlhými dreadmi, prechádzajúcich sa po areáli ostrova. "Stala sa im len jedna malá nepríjemnosť. Na letisku neďaleko Londýna im zabudli naložiť nástroje a potrebnú aparatúru. To všetko im prišlo až o deň neskôr," povedala tlačová hovorkyňa akcie Silvia Turnerová.

Je pozoruhodné, že z Klikkfestu, tretieho najväčšieho festivalu na Slovensku, sa stáva postupne reggae akcia. "Nie je to náhoda. Minulý rok tu bol napríklad Mikey Dread. V letnom období je veľa rockových festivalov. My sme sa chceli odlíšiť aj tým, že voláme reggae interpretov," dodáva hovorkyňa.

Na slovensko-maďarskom Klikkfeste sa v piatok a sobotu na troch scénach predstavilo viac ako päťdesiat skupín a hudobníkov. Tento rok sa organizátori zamerali viac na maďarské skupiny, keďže Nové Zámky spadajú do tohto regiónu. V sobotu potešil nadupaný koncert skupiny IMT Smile, dávajúcej hudbe vďaka jej lídrovi Ivanovi Táslerovi takmer všetko.

Napriek skorému vystúpeniu zaujala nu-metalová skupina Forma z Lučenca alebo nitrianski Greta & Mantinels. Veľký ohlas zaznamenalo piatkové vystúpenie Petra Lipu, ako aj maďarských formácií Zanzibar, Kispál és a borz a Hooligans. Zato Vašo Patejdl s gitaristom Jurajom Burianom svojimi pesničkami z archívu skôr uspával.

Napriek tomu, že počas dvoch dní festivalu svietilo slnko, videlo Klikkfest podľa predbežných odhadov viac ako štyritisíc ľudí. "Návštevnosť máme rovnakú ako minulý rok. To, že je tento rok priveľa festivalov, nám neuškodilo. Stále sme v tomto regióne najväčším festivalom, ktorého termín sa nekrižuje s konkurenciou," hovorí organizátorka Silvia Turnerová. Napriek tomu bolo na miestami vyprázdnenom areáli cítiť, že Klikkfest rátal s vyššou návštevnosťou. "Začíname mať však pocit, že ľudia sú presýtení," dodáva.

Rozhovor s Julianom Marleym prinesieme zajtra.

PETER BÁLIK