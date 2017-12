Popularita Fridy Kahlo vzrastá aj 50 rokov po jej smrti

12. júl 2004

Mexiko 12. júla (TASR) - Dielo mexickej maliarky Fridy Kahlo, ktoré ju približuje ako zraniteľnú a citlivú ženu, sa päťdesiat rokov po jej smrti stáva čoraz viac populárnejším.

Počas svojho života bolo Kahlo v rodnej krajine považovaná za tajomnú bytosť, známu búrlivým manželstvom s maliarom-muralistom Diegom Riverom, komunistickými ideálmi a typickými mexickými šatami a šperkami.

V posledných rokoch však najlepšie vybavené múzeá sveta súperia o kúsky jej umenia. Jej bohémsky životný štýl sa stal predmetom mnohých hier, ako aj hollywoodskeho filmu z roku 2002 s názvom Frida, kde si hlavnú protagonistku zahrala Salma Hayeková.

Mexiko si pripomenie 50. výročie jej smrti pripadajúce na 13. júla množstvom výstav, podujatí a novými knihami.

Do jej bývalého domova - Modrého domu v hlavnom meste poznášajú jej prenikavé autoportréty, aby tam usporiadali špeciálnu výstavu. Práve prostredníctvom týchto obrazov sa Kahlo vyrovnávala s autobusovou nehodou, ktorá ju zmrzačila, neskôr nespôsobilosťou mať deti, ako aj so svojím manželstvom s Riverom.

A bol to práve on, kto v roku 1958 premenil Fridin dom na múzeum, z ktorého je dnes jedno z najnavštevovanejších múzeí v Mexiku. Každý rok si viac ako 325.000 ľudí prezrie nádherné záhrady a spálne, kde Frida maľovala a kde aj vo veku 47 rokov zomrela. Pri múzeu sa nachádza aj obchodík so suvenírmi s Fridinou podobizňou.

Práve k výročiu Fridinej smrti sa viaže aj renovácia budovy ako i ďalšie aktivity. Múzeum napríklad začalo katalogizovať viac ako 26.000 listov a iných dokumentov ponachádzaných v dome. Archív by mal byť tiež sprístupnený verejnosti.

V Mexiku má Frida Kahlo rovnaký status ako ktorýkoľvek národný hrdina. Neďaleko jej Modrého domu sú námestia, na ktorých sa rovnako dobre predávajú potlače, fotografie, tričká s jej podobizňou, ako aj s obrazmi revolučných mexických hrdinov - Pancha Villu a Emiliana Zapatu, či Panny Márie Guadalupskej.

Záujem postupne vzrastá aj o knižky o Fride. Nová kolekcia Fridiných písomností s pera autorky Raquel Tibolovej v súčasnosti figuruje na štvrtom mieste rebríčka najpredávanejších kníh v krajine.

Na mnohých jej obrazoch a písaných dielach možno vidieť, ako sa vyrovnávala s takmer fatálnou nehodou, keď do autobusu, ktorým cestovala, narazil trolejbus. Následkom nárazu mala vtedy polámaných viacero kostí a navyše jej kovová tyč prenikla cez chrbticu a vyšla cez vagínu. Ako 18-ročná bola vtedy na niekoľko mesiacov pripútaná k lôžku a práve vtedy začala maľovať. Hoci sa počas života podrobila viac ako 30 operáciám, neustále žila v bolesti.

Vo veku 22 rokov sa vydala za Riveru, ktorý bol o 20 rokov starší. Obaja si pozývali množstvo slávnych hostí z USA a Európy a obaja mali ľúbostné aféry.

"V tých časoch bola jednou mála liberálne zmýšľajúcich žien, ktoré mali kariéru, žili nezávisle, povedali, čo si mysleli, správali sa, ako sa im chcelo a boli oslobodené od sociálnych obmedzení," hovorí Carlos Phillips, riaditeľ múzeá Fridy Kahlo.

Avšak Riverove neustále podvádzanie, vrátane aféry s Fridinou sestrou, podnietili maliarku k jej slávnemu výroku: "V živote som mala dve nehody: prvá bola nehoda trolejbusu a druhá Rivera."

Aj napriek neustálej bolesti je tu však podľa Roberta Muňoza z Mexika niečo, čo k nej Mexičanov priťahovalo - spôsob, akým milovala život aj napriek všetkému utrpeniu.

"Mexičania nevedú ľahký život, a tak v určitom zmysle vidíme tragédiu v jej dielach. A hoci sa netrápime takými istými problémami ako ona, vidíme, že bola schopná prekonať tie svoje a sme na to hrdí, ak aj na to, že aj ľudia v iných krajinách o nej vedia a stotožňujú sa s ňou," dodal.