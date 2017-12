Shakespearovské slávnosti predstavia divákom Rómea a Júliu v réžii Martina Hubu

12. júl 2004 o 14:20 TASR

Bratislava 12. júla (TASR) - V znamení predstavenia Rómeo a Júlia sa bude niesť tohtoročný, v poradí štvrtý ročník divadelných Letných shakespearovských slávností (LSS), ktoré sa uskutočnia na nádvorí Bratislavského hradu. Pre divákov je v dňoch 26.-31. júla pripravené pražské naštudovanie tejto hry v réžii Martina Hubu a v dňoch 1. a 2. augusta anglické predstavenie v podaní TNT Britain&American drama group Europe.

Klasický dramatický ľúbostný príbeh poňal režisér Martin Huba ako energické, rafinovane aktualizované predstavenie. Za hlavných predstaviteľov si vybral mladých českých hercov Kateřinu Čapkovú v alternácii so Zuzanou Vejvodovou a Jiřího Hájka v alternácii s Ladislavom Hamplom. Popri nich sa bratislavským divákom predstavia herecké hviezdy ako Emília Vašáryová v úlohe dojky, Bohumil Klepl, Marek Vašut, Jan Vlasák, Marek Taclík a ďalší.

Aktualizačné prvky v renesančnej hre Williama Shakespeara vysvetlil Huba snahou o väčší kontakt s dnešným divákom. "Nešlo apriori o to, niečo zmodernizovať, ale skonfrontovať to s tou našou skúsenosťou. Báli sme sa, že by sme to príliš zanachronizovali a že by sme cez atraktivitu tých dobových rekvizít odpútali vlastne divákov od toho, aby počúvali a hľadali tam tú svoju osobnú skúsenosť s príbehom, ktorý je 400 rokov starý," uviedol režisér na dnešnom stretnutí s novinármi.

K zaujímavostiam inscenácie patrí, že Emília Vašáryová v úlohe dojky hovorí po slovensky. Režisér Huba k tomu povedal, že hosťujúci slovenskí herci v pražských divadlách nezriedka hrajú s českými kolegami vo svojej rodnej reči, čo je v Prahe vnímané ako samozrejmosť.

Nádvorie Bratislavského hradu nepovažuje Huba pre inscenácie za príliš vhodné, keďže počas predstavenia tu vzniká nežiaduca ozvena. Uvažuje preto do budúcna o presune predstavení na iný, lepší priestor v rámci hradného areálu.

Vystúpením britských divadelníkov vstupuje Bratislavský hrad do medzinárodnej spoločnosti hradov a zámkov, ktoré sú súčasťou podujatia Castle tour 2004. Diváci tak budú mať aj netradičnú príležitosť porovnať Rómea a Júliu v originálnom anglickom jazyku v naštudovaní Brita Paula Stebbingsa s inscenáciou od slovenského režiséra.

Ceny vstupeniek na inscenácie pražského naštudovania sú 400 a 450 Sk a na britský súbor po 300 a 350 Sk. Začiatky predstavení sú o 20.30 hod.