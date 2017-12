Spearsovej ex- prezradil detaily dvojdňového manželstva

BRATISLAVA 12. júna (SITA) - Jason Alexander, bývalý dvojdňový manžel speváčky Britney Spearsovej, prezradil intímne detaily o ich bleskovej svadbe. "Chcem sa ťa niečo opýtať, no neviem, ako," povedala ...

12. júl 2004 o 15:55 SITA

BRATISLAVA 12. júna (SITA) - Jason Alexander, bývalý dvojdňový manžel speváčky Britney Spearsovej, prezradil intímne detaily o ich bleskovej svadbe. "Chcem sa ťa niečo opýtať, no neviem, ako," povedala mu vraj Spearsová a potom dodala: "Zosobášiš sa so mnou ?" 22-ročný priateľ z detstva Jason Alexander povedal v interview pre News of the World, že Spearsová ho krátko po milovaní sa v jednom hoteli v Las Vegas požiadala o ruku. "Povedal som áno. Nato vyskočila, obliekla si džínsy a hlasno ma vyzvala, aby sme tak urobili hneď. V tom behu si ani neobliekla nohavičky."

Potom, ako Spearsová telefonicky oznámila rodičom, že sa vydala, okamžite za ňou prišli a trvali na anulovaní sobáša. "Predložili predo mňa množstvo všelijakých papierov a požiadali ma, že ak pre mňa niečo Britney znamená, aby som ich podpísal," uviedol Jason v interview.

Jason a Britney sa zosobášili 3. januára v Las Vegase a o dva dni nato bol sobáš neplatný.