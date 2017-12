STV prehrala 40 miliónov

BRATISLAVA - Slovenská televízia prehrala súd a musí zaplatiť asi 40 miliónov korún. Ide o ďalší zo súdnych sporov, ktoré súčastné vedenie STV zdedilo po svojich predchodcoch. Proti rozhodnutiu Rozhodcovského súdu Slovenskej obchodnej a priemyselnej ...

13. júl 2004 o 11:15

BRATISLAVA - Slovenská televízia prehrala súd a musí zaplatiť asi 40 miliónov korún. Ide o ďalší zo súdnych sporov, ktoré súčastné vedenie STV zdedilo po svojich predchodcoch. Proti rozhodnutiu Rozhodcovského súdu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory sa podľa Branislava Záhradníka z vedenia STV už nedá odvolať.

STV musí zaplatiť, lebo neplnila zmluvu, ktorú podpísal jej bývalý riaditeľ Igor Kubiš v roku 1998 so spoločnosťou Open Records, za ktorou stál bývalý spevák a moderátor Daniel Junas. Junas pohľadávku predal v roku 2002 spoločnosti Open Music Records, tá ju predala firme Rowaco a dnes ju vlastní spoločnosť QM Services.

V zmluve sa hovorilo o výrobe cyklu kriminálnych poviedok s názvom "Syndróm 219". Kubiš súhlasil aj s ustanovením, že v prípade neplnenia dohody televízia zaplatí pokutu takmer 18,5 milióna korún. "Kubiš zmluvu podpísal asi dva týždne pred voľbami," povedal Záhradník. Krátko po nich ho parlament odvolal.

Po nástupe riaditeľa Milana Materáka STV zmluvu neplnila. Ako dôvod podľa Záhradníka uvádzala problémy v hospodárení. Materákov manažment musel podľa Záhradníka vedieť o rizikách, ale STV ani nezačala plniť splátkový kalendár na základe zmluvného záväzku.

"Je to tak dávno, že si na to nespomínam," povedal včera pre SME Materák. "Treba sa spýtať programového šéfa Jozefa Fila. Pokiaľ si však spomínam, tá firma nedodala scenáre." S Filom, ktorý mal podľa neho podobné veci na starosti, sa nám spojiť nepodarilo.

Súd rozhodol, že STV musí zaplatiť okrem zmluvnej pokuty aj 23-percentný úrok z omeškania za každý rok a trovy z rozhodcovského konania 555 800 korún. "Je možné napadnúť tento rozhodcovský rozsudok špeciálnou žalobou na všeobecnom súde, ale len z dôvodov, ktoré zákon presne špecifikuje. Je však takmer isté, že by sme tento spor prehrali," myslí si Záhradník. Televízia sa zrejme nevyhne zaplateniu zmluvnej pokuty, ale bude sa vraj snažiť, aby nemusela platiť aj úroky z omeškania.

STV už prehrala tento rok súdny spor so spoločnosťou Omega Plus o 100 miliónov korún, proti rozsudku sa odvolala. V spore so spoločnosťou Štúdio Beta ide asi o 600 miliónov.

Ak by STV definitíve prehrala iba spor s Omegou Plus, mohlo by sa jej podariť sa s tým vyrovnať, myslí si Záhradník. "Prehra so Štúdiom Beta je koniec STV," povedal. Vtedy by jej pomohli iba ďalšie peniaze od štátu. (rk)