Westernu sa už neverí, Costner preto nakrútil nezávislý film

KRAJINA STRELCOV (Open Range), USA 2003 * Námet: Lauran Paine * Scenár: Craig Storper * Produkcia a réžia: Kevin Costner * Kamera: James Muro * Hudba: Michael Kamen, Julianna Rayeová. * Hrajú: Robert Duvall, Kevin Costner, Annette Beningová,

13. júl 2004 o 10:15

Kevin Costner a jeho duchovný učiteľ Robert Duvall. FOTO - CONTINENTAL FILM





Michael Gambon, Diego Luna, Abraham Benrubi, Michael Jeter, James Russo, Dean McDermott Ten zážitok bol príliš silný na to, aby ho niečo prekonalo. Hrmenie obrovských stád bizónov, majestátne more prérie. Tanec s vlkmi, režijný debut Kevina Costnera z roku 1990 spolu s Nezmieriteľnými Clinta Eastwooda (1992) naznačili možné cesty filmového westernu. Nebeská brána ostala otvorená dokorán, ale očakávaná nová éra neprišla. Filmy ako Bad Girls, Rýchly a mŕtvy či Maverick síce svoju úlohu dobre predajného tovaru splnili, do westernového žánru však nepriniesli veľa nového. Filmov ako Wyatt Earp alebo Hi-Lo Country vzniklo podozrivo málo. Postmodernisti nachádzajú vhodnejšie témy v súčasnosti alebo fantastike, Hollywood sa tvári, že vo westerne už bolo vypovedané všetko. Klišé sa divákom zunovali a obchodníci s filmovým umením tvrdia, že moderne poňaté príbehy z Divokého západu by masové publikum do multikín neprilákali.

Možno aj preto nakrútil Kevin Costner svoj ďalší western ako nezávislý film vo vlastnej produkcii. Neistotu priznali aj naši distribútori, keď jeho snímku Open Range obdarili úplne iným, podľa nich možno lákavejším, no úplne zavádzajúcim názvom Krajina strelcov.

Herec a režisér, ktorý budúci rok oslávi päťdesiatku, poňal Krajinu strelcov nielen ako myšlienkové pokračovanie Tanca s vlkmi, ale aj ako jeho protipól. Príbeh starších, zrelých ľudí pre staršie, zrelé publikum. Dvadsaťšesťmiliónový rozpočet patrí skôr k nižším a skromnejším, herecké obsadenie tiež naznačuje, že nepôjde o žiadne westernové ikony, ale predovšetkým o charaktery.

Na sklonku devätnásteho storočia sa končí éra krajiny otvorenej pre všetkých. Vlastníci pozemkov okolo mestečka Harmonville nesúhlasia s tým, aby ich pastviny využívali cudzinci. Boss Spearman, Charley Waite a ich dvaja pomocníci narazia na odpor miestneho rančera Baxtera. Rozhorí sa konflikt, v ktorom ťažko určiť, kto má pravdu. No ešte stále platí právo silnejšieho. Spearman a Waite stoja proti Baxterovi a jeho mužom.

Costner sa uspokojil s vedľajšou rolou bývalého vojaka a pištoľníka Waita. Jeho šéfa, staršieho partnera a svojím spôsobom duchovného učiteľa majstrovsky stvárnil Robert Duvall. Riskantným krokom bolo zaradenie romantického motívu nesmelého vzťahu Waita a Sue Barlowovej, sestry miestneho lekára. Neprekáža však, aj vďaka herectvu Costnera a najmä vynikajúcej Annette Beningovej je vítaným spestrením i prehĺbením inak čisto mužského príbehu.

Krajina strelcov je okrem scén zabíjania aj o jeho následkoch. O tom, ako násilie poznamená obete, no i páchateľov. Film je umelecky silným a pri tom zábavným, pôsobivým dôkazom životaschopnosti westernového žánru.

MILOŠ ŠČEPKA