Hviezdy, ktoré lákajú na festival Bažant Pohoda

13. júl 2004 o 9:15

Roisin Murphyová (Moloko) a Jamajčania The Wailers. FOTO - ARCHÍV FESTIVALU





Bažant Pohoda je najväčší slovenský letný hudobný festival. Každý rok preto právom návštevníci očakávajú, že v Trenčíne uvidia veľké mená zo svetovej scény. Na koho sa môžu tešiť počas ôsmeho ročníka, ktorý sa uskutoční už počas najbližšieho víkendu?

Headlinerom celého festivalu je britská formácia Moloko, ktorú tvoria speváčka Roisin Murphyová a skladateľ Mark Brydon. Duo zo Sheffieldu pôsobiace už vyše desať rokov ponúka inteligentný elektronický pop nasiaknutý prvkami funky, latino a tanečnej hudby. Debutový album Do You Like My Tight Sweater? z roku 1995 vyniesol ostrieľanému producentovi a začínajúcej speváčke prirovnania s Portishead a Massive Attack, ďalšie nahrávky a hity ako Time Is Now, Fun For Me alebo Sing It Back potvrdili že úspech nebol náhodný. Najnovší album Statues vznikol v roku 2002 a skupina ho naživo predstavila na festivaloch Glastonbury a Sziget. Vlani sa Moloku podarilo vypredať pražskú Lucernu.

Kým strhujúcu šou ďalšieho veľkého mena na programe Bažant Pohody, fínskej formácie Värttinä, už mali možnosť zažiť stovky divákov na jar v bratislavskej Aréne, speváčka z Kapverdských ostrovov Cesaria Evora absolvuje na festivale v Trenčíne slovenskú koncertnú premiéru. Nositeľka ceny Grammy za najlepší album v kategórii world music má napríklad jednu skladbu už aj v takmer zľudovelom soundtracku ku Kusturicovmu filmu Underground a jej vystúpenie môže byť jedným z najpríjemnejších prekvapení. Kto miluje zvuk balkánskych dychových úderiek, toho určite nesklamú rumunskí Fanfare Ciocarlia.

"Veľmi sa teším na Pražský výběr v pôvodnej zostave," tvrdí hlavný organizátor festivalu Michal Kaščák a určite nie je sám. Legendárna skupina sa rozbehla opäť na turné, ktoré vyvrcholí na jeseň tromi koncertmi v USA (viac si prečítate v pripravovanom rozhovore so spevákom Michaelom Kocábom). Z Čiech sa do Trenčína chystajú aj čoraz lepší Tatabojs, ktorí by mali predstaviť nový Nanoalbum a po minuloročnom úspechu aj ďalšiu interaktívnu hru bubeníka Milana Caisa.

Charizmatickí fínski rockeri Leningrad Cowboys, ktorých sme zatiaľ mohli vidieť iba vo filmoch, privezú okrem dvoch go-go tanečníc aj vlastný traktor. Fanúšikovia štýlu ska si budú môcť do chuti zaskákať počas koncertov slávnych Jamajčanov The Wailers a španielskych Ska-P. Publikum určite rozpohybujú aj britskí Chumbawamba, či jeden zo zakladateľov štýlu techno Američan Carl Craig.

Z takmer stoštyridsiatich účinkujúcich na tomto ročníku festivalu Bažant Pohoda si "svojho" interpreta vyberie každý, jediným problémom môže byť pre niektorých divákov len paralelné dianie na ôsmich pódiách. Ako sa správne rozhodnúť, to vám poradíme v piatok, keď v denníku SME vychádza druhá špeciálna príloha venovaná festivalu. Prvú, obsahujúcu predovšetkým praktické informácie, nájdete v novinách užzajtra. (her)