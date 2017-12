Stolen Car: Sting potvrdzuje, že stále vie zložiť hit

Stolen Car Late at night in summer heat.

Expensive car, empty street

There's a wire in my jacket

This is my trade It only takes a moment, don't be afraid

I can hotwire an ignition like some kind of star

I'm just a poor boy in a rich man's car

So I whisper to the engine, flick on the lights And we drive into the night

Oh the smell of the leather always excited my imagination

And I picture myself in this different situation

I'm a company director, two kids and a wife I get the feeling that there's more to this one's life

There's some kind of complication, he tells her he's alone

Spends the night with his lover

There's a trace of her cologne

And the words of his mistress, as she whispers them so near

Start ringing in my ear Chorus: Please take me dancing tonight I've been all on my own

You promised one day we could its, what you said on the phone

I'm just a prisoner of love always hid form the light

Take me dancing, please take me dancing tonight I imagine his wife, she don't look nothing like a fool

She picks the kids up form some private school

She remembers what he told her, he was late and worked alone

But there's more than a suspicion in this lingering cologne

And the kid's just won't be quiet and she runs a traffic light

And she drives into the night (Chorus) So here am I in a stolen car at a traffic light

They go form red to green and so I just drive into the night (Chorus)

Ukradnuté auto Neskoro v noci v letnej horúčave

Drahé auto, prázdna ulica

V bunde mám drôt

Je to môj biznis Zaberie to len minútku, netreba sa báť

Dokážem sa rozpáliť ako hviezda

Som len chudobný chlapec v aute boháča

Pošepkám niečo motoru a rozsvietim svetlá A vyrážame do noci

Vôňa kože vždy vzruší moju predstavivosť

Vidím seba v tejto novej situácii

Som riaditeľ firmy, dve deti a žena Nadobúdam pocit, že je toho viac

Nastal nejaký problém, povedal jej, že bude sám

Strávil noc so svojou milenkou

Je tu stopa jej parfumu

Slová jeho milenky, ktoré mu šepkala tak zblízka

Začínajú znieť v mojich ušiach Refrén: Prosím, vezmi ma dnes večer tancovať, stále som len tu

Sľúbil si, že raz pôjdeme, to si mi povedal do telefónu

Som len väzňom tejto lásky, navždy skrytá pred svetlom

Vezmi ma tancovať, prosím, vezmi ma dnes v noci tancovať

Predstavujem si jeho ženu, vôbec nevyzerá ako blázon

Vyzdvihla deti z nejakej súkromnej školy

Pamätá si, čo jej povedal, bude pracovať dlho a sám

Ale je tu viac než len podozrenie

V tomto stále voňajúcom parfume

Deti nechcú byť ticho a ona míňa semafory

A vyráža do noci (Refrén) Som tu, v ukradnutom aute pred semaforom

Prechádza z červenej na zelenú, a tak sa púšťam priamo do noci (Refrén)