Britské noviny začali "záchrannú akciu" pre Micka Jaggera

23. nov 2001 o 18:12 TASR

Londýn 23. novembra (TASR) - Ironicky mienenou akciou reagovali britské bulvárne noviny The Sun na slabú predajnosť nového sólového albumu rockovej legendy Micka Jaggera s názvom Goddess In The Doorway.

Vo svojom dnešnom vydaní ponúkol denník každému, kto si príde po jeden zo 100 albumov do redakcie, odznak s nápisom "Mick Aid - I did my bit for the old git" (Pomoc Mickovi - Pre tohto starého hlupáka som prispel svojou trochou do mlyna).

Redaktor Dominic Mohan v komentári napísal, že akcia má zachrániť prehistorické zviera pred vymretím. Článok v novinách vyšiel pod titulkom Pomôžte zachrániť legendu.

Napriek rozsiahlej reklame predali v Británii iba 2324 kusov albumu 58-ročného lídra skupiny Rolling Stones a v rebríčku skončil na 82. mieste.