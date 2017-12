Misha najradšej tvorí pri šoférovaní

Bratislava 13. júla (TASR) - Takpovediac v aute pri šoférovaní vzniká nový, v poradí už druhý album speváčky Misha, ktorý je v štádiu tesne pred dokončením.

13. júl 2004 o 14:37 TASR

"V aute si hudbu najviac vychutnám. Stáva sa, že aj o druhej v noci volám Marošovi Kachútovi, že kam a čo ešte musíme doplniť. V štúdiu trávim 16 hodín denne, a tak sa občas vyberiem von, šoférujem si po Slovensku, vezmem si nejaký hotelík, píšem texty a tak. Je to fajn. Som v absolútnom pokoji," hovorí Misha o tvorivom procese pri novom albume, ktorý bude obsahovať 14 skladieb, z toho minimálne štyri slovenské. "Tento album je trošku iný ako prvý. Vtedy som si ešte nemohla dovoliť veci, ktoré teraz. Poznám hudobníkov, viem s kým sa mi dobre robí. Preto tam mám oveľa viac živých vecí."

Na albume sa objavia rôzne žánre. "Od veľmi rytmických, veselých trackov až po úplne džezovo, bluesovo pomalé a úplne nekomerčné záležitosti na počúvanie," prezrádza speváčka s tým, že pre fajnšmekrov má pripravenú aj lahôdku. "Jednu skladbu chcem urobiť päť-šesťminútovú, ktorá sa bude postupne nabaľovať a ja budem spievať len posledné dve minúty. Raz som niekde také niečo počula a veľmi dobre sa pri tom šoféruje, takže chcem dať ľuďom možnosť vychutnať si len hudbu bez vokálov." Speváčkinou najväčšou záľubou sa v poslednom čase okrem nahrávania stali aj návštevy ethnoshopov a nakupovanie netradičných hudobných nástrojov. V skladbách sa objavia aj iné zaujímavé zvuky ako cvengot kovového náramku hodiniek, škrtnutie zápalkou, či zvuk prevracajúcich sa listov v knihe. "Na ňom som postavila celú skladbu, ktorá má rytmus tanga. Zatiaľ má pracovný názov Kniha, ten sa ale určite zmení, pretože je po anglicky."

Album, na ktorom spolupracuje s Robom Tkáčom, Jojom Engererom, Petrom Kočišom, Marošom Kachútom a inými vyjde najneskôr v polovici septembra. "Bude to dvojdisk, pretože som doteraz urobila aj mnoho vecí s inými interpretmi a budú tam aj remixy. Je mi ľúto nechať ich ležať v poličke, pretože ľudia to urobili sami od seba, spontánne a je to také zadosťučinenie pre nich zozbierať to a dať na druhý disk. Plnohodnotný dvojalbum sa bude predávať za cenu jedného cédečka. Dúfam, že to ľudia nebudú kopírovať, pretože vtedy naozaj zomiera možnosť na ďalší album, a to by sme veľmi neradi," praje si Misha, ktorú fanúšikovia uvidia naživo i na niekoľkých letných festivaloch a popritom si speváčka plánuje užívať jednoduchý letný život. "Veľmi sa na to teším," dodáva.