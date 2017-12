Ruskí novinári vyhlásili vojnu veľkej hviezde domácej popmusic

14. júl 2004 o 12:00 PETRA PROCHÁZKOVÁ pre SME

Začiatkom mája na tlačovej konferencii v Rostove na Done rozzúrili extravagantného speváka Filipa Kirkorova otázky miestnej novinárky Iriny Arojanovej, prečo je v jeho repertoári toľko prevzatých piesní od zahraničných kolegov. Hviezda spustila spŕšku urážok, potom trápne zhodnotila "intímne" časti tela žurnalistky. Nakoniec spevák vyzval Arojanovú: "Na stretnutia s hviezdou sa chodí po príprave, nie ako ty, včera v prejazde a dnes tu... Zober si veci a vypadni zo sály."

Novinárka poslúchla a na chodbe sa na ňu vrhli dvaja bodyguardi Kirkorova, ktorí jej so slovami "Na koho si si otvorila hubu? Teraz ju zatvoríme tebe," zničili všetky fotografie vo fotoaparáte. Po incidente odišiel Kirkorov na turné do USA.

I tu jeho správanie vyvolalo medzi ruskou diaspórou šok. Počas vystúpenia skupiny Čaj pre dvoch verejne urazil ďalšiu ženu, tentoraz slávnu doktorku Rut, ktorá prežila holokaust a pozvali ju na pódium. Vzhľadom na svoj vek ju speváci museli podopierať, čo Kirkorov hlasno komentoval slovami: "Drž sa tých samcov, oni ti pomôžu!"

Medzitým sa v Rusku stalo niečo nevídané. Väčšina žurnalistov i fanúšikov Kirkorova sa postavila na stranu novinárky. Oznamovacie prostriedky za podpory Zväzu novinárov Ruska začali bojkotovať Kirkorova. Arojanová, posilnená verejnou mienkou, Kirkorova zažalovala za "urážku na verejnom mieste", za čo mu hrozí teraz pokuta alebo dokonca rok nápravných prác. Pomoc novinárke ponúkla i Moskovská kancelária ľudských práv, ktorá pokladá za najväčší priestupok speváka výrok: "Najskôr sa nauč po rusky." Arojanová je totiž pôvodom Arménka.

Desaťtisíce Rusov pripojili svoj podpis pod protestné vyhlásenie proti správaniu hviezdy na internete. O populárnom spevákovi sa objavilo mnoho vtipov, napríklad tento: "Kirkorov organizoval benefičný koncert pre deti postihnuté obrnou, aby pochopili, že na svete existuje ešte niečo oveľa horšie ako ich choroba."

Ku kampani proti spevákovi sa už pridali i advokáti, ktorí ho obviňujú z porušenia autorských práv.

Kirkorov však pokračuje v urážkach a stráca posledných priaznivcov. "Je to provokatérka, neprofesionálka a môže mi byť vďačná, že som ju preslávil, čo by bola bezo mňa?" hovorí na adresu Arojanovej. Na ďalšie súdne pojednávanie, ktoré sa koná 19. júla v Rostove na Done, sa nechystá, ak ho k tomu nedonútia jeho advokáti, ktorí na rozdiel od neho chápu vážnosť situácie.

Kirkorov je jedným z reprezentantov postkomunistickej estrádnej elity, ktorá má so správaním čoraz väčšie problémy. Jeho manželkou je speváčka Alla Pugačevová, ktorá ako jedna z mála prežila i pád ZSSR a zostala na vrchole popularity dodnes.

Novinári po posledných škandáloch začali poukazovať i na to, že Kirkorov je nositeľom maximálneho nevkusu v populárnej hudbe, dáva sa fotografovať na pozadí vlastných obrovských portrétov, vo svojej kancelárii má doslova trón a nábytok v štýle "stalinského empíru". Vďaka Kirkorovovi sa oznamovacie prostriedky pustili i do jeho kolegov a uverejnili mnoho prípadov, keď estrádni umelci urážajú svojím pohŕdavým správaním divákov. Sám Kirkorov neraz nechal počas vystúpení za seba spievať magnetofón a ani sa nenamáhal otvárať ústa, no bavil sa s priateľmi.

Novinári vyzvali divákov, aby z podobných koncertov odchádzali a žiadali o vrátenie vstupného. A konštatujú, že správanie hviezd je len obrazom vzťahu nielen umeleckej, ale i politickej elity k bežnému občanovi. Rostovská novinárka Arojanová môže začať v Rusku novú éru po vzore Ameriky, keď sa "bezvýznamní" občania neboja súdiť aj s tými, ktorí sa doteraz cítili byť nedotknuteľnými.