Do Trenčína sa chystá aj Pražský výběr

Jedným z najočakávanejších účinkujúcich na tomto ročníku festivalu Bažant Pohoda je aj legendárna skupina Pražský výběr, ktorá sa naživo predstaví po dlhšej pauze a tvrdí, že tento comeback bude iný.

15. júl 2004 o 13:00

Zľava Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok. FOTO - ČTK





"Keď som videl koncert Paula McCartneyho, uvedomil som si, aká to bola škoda, že sa Beatles rozpadli. Rolling Stones sa stále hrnú ďalej a ich vytrvalosť obsahuje ďalšiu hodnotu, pretože vytvára kontinuitu, ktorú fanúšikovia veľmi oceňujú. My to teraz, na rozdiel od minulých comebackov, cítime tiež. Atmosféra je podobná časom, keď sme začínali," vysvetľuje na úvod telefonického rozhovoru pre SME Michael Kocáb.

Členovia Pražského výběru sa rozhodli obnoviť spoluprácu v pôvodnej zostave. Nezavreli sa však do štúdia, ale začali pravidelne koncertovať: "Keby sme sa vykašlali na starú výběrovskú platformu, mohli by sme o niečo prísť, pretože sólové projekty si môžeme robiť popri nej. Muzikant má hrať stále, nielen čakať na album, potom vyraziť na veľké turné a mať zasa dva roky pauzu. Tak to robia aj veľké hviezdy."

Práve McCartney je ukážkou hudobníka, ktorý sa zmieril s tým, že publikum chce od neho počuť najmä staré hity, a tak nové skladby príliš nevyťahuje. S tým dnes súhlasí aj frontman Výběru: "My sme si tiež mysleli, že poctivejšie je písať nové veci. Je však jedno, či sa človek realizuje komponovaním nových pesničiek alebo na koncertoch hrá so skupinou staré pecky. Dôležité je, aby publikum bolo spokojné," hovorí a vzápätí dodáva, "to sa jasne dalo vidieť aj na koncerte McCartneyho - bolo to vlastne len čakanie na beatlesovky. On istý čas tiež zúfalo vnucoval nové veci, no nefungovalo to. Aj na naše nové pesničky sa ľudia chytali len občas a občas to nevychádzalo teda dosť. Tak sme si povedali, kašleme na to, budeme hrať veci, ktoré nás i ľudí bavia najviac."

Popri overených hitoch má však skupina v repertoári aj nové skladby a na koncertoch si občas vyskúša, ako fungujú. Preto netrpí žiadnym tvorivým mindrákom. "Hranie nových vecí ponechávame na atmosfére koncertu. Ak cítime, že ľudia chcú radšej Zubatú, dáme im ju. Nám je to jedno, každý z nás zložil množstvo rôznej hudby a dnes si už nepotrebujeme niečo dokazovať."

Pražský výběr bol jednou zo skupín, ktorým komunistický režim robil rôzne problémy. Aj to ho spája s formáciou Bez ladu a skladu, ktorej lídrom bol Michal Kaščák, súčasný riaditeľ festivalu Bažant Pohoda. Kocáb si na slovenských kolegov veľmi dobre spomína a aj preto sa zaujímal o reakcie publika na ich vlaňajšie vystúpenie. Prácu organizátora si ešte nevyskúšal, no podobne ako Kaščák, urobil sólový projekt v rámci elektronickej hudby.

"To je práve smer, ktorým chcem ďalej ísť. Nechcem do Výběru pchať svoju elektronickú tvorbu nasilu, radšej urobím ešte jednu vlastnú platňu. Ak však stále len spomínate, máte problém sa vyvíjať. Omnoho jednoduchšie to má David Bowie, ktorý sám diktuje, my sme však štyria," smeje sa Kocáb a otázku o odlišnom vkuse odmieta: "Už náš posledný comeback bol vyslovene elektronický. Čiže v pláne to máme. Akurát nás teraz zaskočil obrovský úspech starého repertoáru a konzervatívnejší Michal Pavlíček má pocit, že by sme mali ísť tým smerom a rozvíjať ho. To si ešte vyjasníme."

V tomto roku sa Pražský výběr chystá aj na tri veľké akcie v USA. Začiatkom novembra sa predstaví v Miami, kde sa uskutoční veľký koncert k výročiu pádu Berlínskeho múru, potom si skupina zahrá vo Washingtone pri príležitosti výročia 17. novembra 1989 a na záver ju čaká New York. Ako sa českí hudobníci vyrovnajú s jazykovou bariérou? "To ma zaujíma ešte viac než vás. Asi necháme urobiť preklady a premietneme ich na pódium. Ak sa to urobí dobre, mohlo by to zafungovať." OLIVER REHÁK