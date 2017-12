No Gravity presedlali s rapu na melodický spev

15. júl 2004 o 14:00 TASR

Bratislava 15. júla (TASR) - Do slovenského éteru, no najmä na slovenské koncertné pódiá sa vracia skupina No Gravity, ktorá po siedmich rokoch vydala svoj druhý album s názvom Inverzia.

Napriek tomu, že skupina existuje už od roku 1996 a má za sebou debutový album High, na istý čas sa z povedomia vytratila. O dôvodoch hovorí gitarista Rado Balajka: "Mali sme zaujímavého amerického speváka ázijského pôvodu. V tom čase niekoľko rokov býval na Slovensku, ale zacnelo sa mu za domovinou. Zostali sme bez speváka. S nejakými sme aj hrali, ale nebolo to, ako sa hovorí, to pravé orechové. Neboli sme spokojní ani my, ani vydavateľstvo. Pred nejakým rokom, rokom a pol sa nám podarilo nájsť dokonca dvoch frontmanov. Speváka Miša a speváka a rapera Riša."

Skupina sa však od čias svojho vzniku posunula aj štýlovo, dnes hrá progresívny rock typu Linkin Park, či Limp Bizkit. "Dá sa povedať, že sme zostali gitarovou skupinou a zároveň sme zostali pri zmesi štýlov, ktorú sme hrali predtým. Dnes sú tam moderné prvky, ako gitarové reefy doplnené elektronikou, scratchmi. Nahrávali sme aj so živými slákmi a podobne. Zásadná zmena je však spev. Predtým to bol rap, teraz je to vyslovene melodický spev. Náš zvuk bol predtým taký surový a dnes znie vyhladenejšie," konštatuje Rado.

Skupina hrá v zložení Rado Balajka - gitara, Peter Kiss - basgitara, Rado Sládeček - bicie, Michal Skrak - spev a Richard Homola - rap.

Album obsahuje 12 pesničiek, vrátane inštrumentálneho intra a coververzie pesničky The Look skupiny Roxette.